Moekunstikino juht Helen Saluveer: tarbijana võiks mõelda, mida me ostame

Avafilm on Jaapani moebrändi Matohu loomeprotsessi jälgiv dokumentaal "Kandes muutuste aega". Lisaks linastuvad filmid nii legendaarsetest moeloojatest nagu Vivienne Westwood ja Gianni Versace kui ka moefilm printsess Dianast või Diori moemaja lõhnaloomise saladustest.

Festivali juht Helen Saluveer arvas, et ajale ja selle väärtustamisele võiks keskenduda kõiges, mida tehakse. "Kui moes on siiamaani, et alati on kiire ja uus trend ei jõua enne juba vanaks saadagi, kui järgmine juba ootab – võikski tegelikult rohkem mõelda, et miks me teeme, mida me teeme, kuidas me teeme. Ja tarbijatena mõelda samamoodi natuke rohkem sellele, mida me ostame, mida me kanname, kui kaua me kanname. Ma arvan, et selline kogu meie aja ja kõige meid ümbritseva väärtustamine läbi mõtestatuse, on väga oluline teema," rääkis ta.

Moekunstikino seansid toimuvad 8. oktoobrini Sõpruse kinos Tallinnas ja Tartus Elektriteatris.