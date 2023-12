ETV2 filmiprogramm viib detsembris moemaailma telgitagustesse

"Margiela: oma sõnadega"

5. detsembril kell 22.30



Reiner Holzemeri dokumentaal on portreelugu ühest omanäolisemast ja revolutsioonilisemast Belgia moeloojast Martin Margielast, kelle karjäär algas vabakutselise disainerina, jätkus Jean-Paul Gaultieri juures assistendina ning kes alles pärast seda tuli välja oma nime alt. Margiela töötas aastaid brändi Hermes loomingulise juhina. Pariisis rajas ta kuulsa Marigela Moemaja. Läbi elu on ta oma eraelu ja isikut varjus hoidnud ning alles nüüd nõustus ta end filmitegijatele avama ja andis avameelsed intervjuud. Filmi esilinastus toimus 2019. aastal New Yorgis, aga sellest räägitakse siiani just seetõttu, et Margiela lõpuks avalikkuse ette tuli. Praeguseks on Martin Margiela suurest moeärist lahkunud ja ta tegeleb kunstiga.

"Christian Louboutini jälgedes"

12. detsembril kell 22.30

2020. aastal režissöör Olivier Garouste'i käe all valminud dokumentaalfilm kuulsast Prantsuse moeloojast, keda tuntakse eelkõige tema disainitud punaseks lakitud taldadega jalanõude järgi. Louboutini stiilset loomingut on selle imetlejad saanud näha nii Yves Saint Laurenti moeetendustel kui ka lugematute kuulsuste, nagu Madonna, Blake Lively või sarja "Seks ja linn" peategelaste jalas. Ta tõi moodi tagasi stiletod ning ülikõrgete kontsadega kingad, et muuta naise jalad võimalikult kauniks ja sihvakaks.

"Kõrgmoe kannapööre"

19. detsembril kell 22.30

Dokumentaalfilm briti moemaailma tõusvast tähest Amy Powneyst, kelle südameasjaks on vähendada moe- ja tekstiilitööstuse laastavat mõju keskkonnale ning inimestele. Selleks alustab Amy pikka ja vaevalist protsessi, mille lõppeesmärgiks on muuta tema moemaja Mother of Pearli tarneahel võimalikult jätkusuutlikuks ning keskkonnasõbralikuks. Kuid sissetöötatud süsteemide muutmine osutub arvatust veelgi keerulisemaks ja moekalendri tähtaegadest sõltuv Amy seatakse mitmete keeruliste valikute ette.

"Versace – veresidemed"

26. detsembril kell 20

Lühikese ajaga kasvatasid Kalaabriast pärit Gianni, Sandro ja Donatella Versace Itaalia moepealinnas Milanos oma õmblejannast ema pisikesest pereärist moeimpeeriumi. Olivier Nicklausi värske dokumentaalfilm heidab rohkete intervjuukatkete ja arhiivikaadrite najal pilgu selle mõjuvõimsa perekonna peadpööritavale tähelennule.