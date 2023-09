Tristan Priimägi: Aki Kaurismäel on visuaalselt väga omapärane filmikeel

Kinos Artis algab täna 21. septembril Soome režissööri Aki Kaurismäe filmide retrospektiiv, mille avamisel on kohal Kaurismäe filmide operaator Timo Salminen, kellega vestleb õhtul Tristan Priimägi. ERR-ile antud intervjuus lootis Priimägi, et ehk leiavad ka Eesti filmitegijad Kaurismäest inspiratsiooni.

Priimägi leidis, et Kaurismäe filmidest tasuks kindlasti ära vaadata tema paremikku kuuluvad "Le Havre" ja "Mees ilma minevikuta". Varasematest filmidest tõi ta olulisemana välja aga "Tuletikuvabriku tüdruku", mille eesmärk olevat Kaurismäe sõnul olnud näidata kuritegevust nii väiksel skaalal kui võimalik. "Kõige tühisem asi võib olla tuletikuvabrik ja pani selle siis seal toimuma," selgitas ta.

Retrospektiivi avamisel ajab Priimägi juttu Kaurismäe kõikide filmide operaatori Timo Salmineniga, kel on olnud suur osa mängida režissööri filmikeele kujunemises. "Olekski huvitav küsida, et kuidas tema ja Kaurismäe autorinägemused seal balanssis on nende Kaurismäe selgelt väga visuaalselt omanäoliste filmide juures," sõnas ta.

"Ta on olnud kogu selle Soome 80ndate alguse mingit laadi uue laine sünni juures ja seetõttu ma arvan kulisside taga äärmiselt oluline tegija," lisas Priimägi operaatori kohta.

Retrospektiivi avafilmi "Kuritöö ja karistuse" osas sõnas Priimägi, et ikka on tore kui klassikud lähevad Dostojevski kallale. "Kurosawa tegi "Idioodi", mis ei ole ka ta paremate hulgas ja Kaurismäe siis selle "Kuritöö ja karistuse". Äkki saab Salminenilt vastuse kätte, et miks selline asi üldse ette võeti," muheles ta.

Priimägi oleks ise retrospektiivi kavva valinud veel sellised filmid nagu "Ariel" ja "Hoia mu rätikust kinni Tatjana", mis on Kaurismäe varased Ameerika-fännamise filmid.

Ta avaldas loodust, et ehk leiavad Kaurismäest indu ka Eesti filmitegijad, tegemaks filme töölisklassist.