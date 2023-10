Toonmeister Are Kangus: mulle meeldib kätega asja juures olla

Sügis Production helistuudio südameks on hübriidne digitaalsalvestuse, miksimise ja masterdamise võimalustega analooghelipult.

"Meie lähenemine salvestamisele on pigem nii-öelda vanakooli lähenemine. Stuudio südameks on vana helikonsool, läbi mille iga mikrofon ja iga signaal jookseb. Tänapäeval on enamus modernsetest stuudiotest arvutipõhised – on üks arvutikast, võib-olla üks helikaart ja põhiline heli muundumine toimub programmide ja tarkvara kaudu," selgitas stuudio kaasomanik ja toonemeister Are Kangus.

Kuigi Kanguse sõnul vajab analoogpult rohkem tööd ja hooldust ning pole mõnedel puhkudel ehk nii mugav kui arvutiga töötamine, tasub see tema hinnangul vaeva ära.

"Isiklikult mulle meeldib see toon, see heli. See on natuke teistsugune. Mulle meeldib kätega asja juures olla, mulle meeldib näha igat signaali. Eelistan nii-öelda päris asja järeletehtud asjale. Digimaailmas on kõik kalkuleeritud ja hästi jäik ja külm isegi," sõnas Kangus.

Stuudios lugu salvestanud bändi sõnul on analoogne või digitaalne salvestus sageli maitse küsimus. "See on selline inimsõbralikum," leiab muusik Rein T. Rebane. "See on tajumise vahe, sa kuuled ja tunned selle ise ära, kas on digi või on analoog."