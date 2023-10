Uudissõnade võistlus kutsub rohesõnu nuputama

Sõnakorje ehk uute sõnade otsimine on presidendi kantselei ja Vabamu muuseumi ühisalgatus, mis toimub tänavu juba kolmandat korda. Konkursi ellukutsujaks on 2010. aastal vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Võidusõnaks kuulutati tol aastal taristu, mis vahetas väga edukalt välja sõna infrastruktuur.

"Nagu kõikidel eelmistel kordadel on Sõnausel üks peateema, aga mitte keegi ei keela esitada ka muid sõnu," ütles Sõnause korraldaja Ede Tamkivi. "Rohe on seekord peateema, sest see on selgelt valdkond, millest praegu palju räägitakse, kuid mille erialaterminid on sageli kohmakad ja inimestes võõristust tekitavad."

2020. aastal otsiti suupäraseid eestikeelseid vasteid tehnoloogiaga seotud terminitele ning 2010. aastal uusi sõnu, mis aitaksid kaasa eesti keele väljendusvõime avardamisele riigi ja ühiskonnaga seotud teemadel.

Sõnaettepanekuid võib esitada igaüks kas enda nime all või soovi korral anonüümselt. Eraldi tunnustatakse kõige enam sõnu esitanud klassi- ja noortekollektiivi, kelle auhinnaks on kohtumine Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega Kadrioru lossi aias.

Eraisikust sõnade esitajad saavad kutse Vabamusse ja mälestuseks enda sõnaga pusa.

Sõnakorjevormi leiab alates 16. oktoobrist Sõnause veebilehe ülaosast. Eraldi vorm on klassidele, kes saavad ühiselt sõnu esitada.

Laekunud sõnade seast teeb keeleteadlastest komisjon esimese valiku, mis esitatakse rahvalemmiku hääletusele, kus omakorda saab iga soovija valida oma lemmiku ning lõpuks valib taas komisjon keelereeglitele vastavad parimad sõnad.

Eelnevate aastatega võrreldes on muutunud see, et tänavu on sõnade esitamiseks aega kaks korda enam ehk kolme nädala asemel kuus.

"Käibele on läinud päris mitmed konkursile esitatud sõnad," ütles Ede Tamkivi. "Eriti muidugi kaugõpe, mis asendas edukalt kohmakama distantsõppe, enam ei korraldata Eestis hackathone, vaid taibutalguid ja koolides ei prindita 3-mõõtmelisi esemeid 3D-printerite, vaid ruumeritega. Aga eks uudissõnad lähevadki kasutusele just nii, et tuleb ise neid aktiivselt pruukida."

Roheteemalisi uudissõnu saab esitada 16. oktoobrist 30. novembrini. Avalik hääletus toimub 4.-7. detsembrini.

Võitjasõnad kuulutatakse välja 8. detsembril, keelemees Johannes Aaviku sünniaastapäeval.

Sõnaus on ununenud sõna, mis Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatu järgi tähendab koosolekut, arutelu, läbirääkimist; võlumist või nõidumist.