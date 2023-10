Sean Nicholas Savage esineb Tallinnas

Juba teismeeas muusikat tegema hakanud, aga Montreali põrandaaluses skeenes hoo sisse saanud Savage alustas soolokarjääriga 2008. aastal, kui ilmus tema esimene album "Summer 5000". Savage salvestas ja andis järgnenud aastatel välja palju muusikat just kassettidel, eriti viljakas oli aasta 2011, mil ilmus kolm albumit: "Trippple Midnight Karma", "Won Ton Jaz" ja "Flamingo".

Põhjalikum tuuritamine ja 2013. aastal ilmunud "Other Life" tõi Savage'i laiema publiku radarile, järgnesid 2015. aastal ilmunud R&B-mõjudega "Bermuda Waterfall", kepsakama sammuga "Other Death", 2016. aastal välja antud "Magnificent Fist", 80ndate sündipoppi R&B-ga liitev "Yummycoma" (2017) ja diskolik, aga ka filmilikke ballaade sisaldav "Screamo" (2018).

Viimasega pöördus Savage loomingus teatraalsema loomingu juurde ja avaldas 2020. aasta alguses muusikaliprojekti "Please Thrill Me", mille niinimetatud kaasalbumina avaldas sama aasta oktoobris albumi "Life Is Crazy", kus puudusid täielikult rütmilised elemendid ja mis koosnes klaveripõhisest ballaadidest, mida toetasid keelpilliseaded.

2022. aasta albumi "Shine" juures töötas Savage koos pikaaegse sõbra Mac DeMarcoga, kes täitis produtsendi rolli. Ka sellel albumil eemaldas Savage seadetest taas trummid ja rütmilised instrumendid, kuid tegi stilistilise kannapöörde ja otsustas akustilise folkmuusika ja kerge linnapopi mõjude kasuks.

Kokku on Savage välja andnud enam kui tosin stuudioalbumit ja võitnud sealhulgas ka Solange'i poolehoiu, kelle 2016. aasta albumil "A Seat at the Table" ta ka vokalistina kaasa tegi. Lisaks karjäärile muusikas on Savage ka visuaalkunstnik ning loonud kujunduse mitmetele oma albumikaantele.

Soojendajatena astuvad 11. novembril Sveta baaris üles Orelipoiss ja Florian Wahl, kelle albumi "Katarsis garanteeritud" pärjati aasta 2023 Eesti muusikaauhindadel parima alternatiiv- / indie-albumi tiitliga. Muusikat artistide eel, järel ja vahepeal valivad Raadio 2 õhtuse vööndi saatejuhid Johanna Tenso ja Merit Maarits ehk Kurbade Tüdrukute Klubi.