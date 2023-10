Üle 100 rahvamaja tutvustab nädala jooksul oma tegemisi

Rahvamajade nädal sai Haapsalu kultuurikeskuses hoo sisse lauluga, kui huvilistele avas oma proovi ajal uksed tütarlastekoor Canzone.

Canzone on pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Koori asutaja Ulrika Grauberg tunnistab, et edu saladust on raske lühidalt määrata.

"Küll aga ma usun, et üks võti on pakkuda erinevat muusikat. Mida rohkem erinevaid stiile, seda põnevam on. Teine asi on, et me pakume ka tüdrukutele võimalust õppida mujal. Oleme käinud töötubades, ateljeedes Saksamaal," rääkis Grauberg.

Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul on Eesti Rahvamajade Ühingu algatatud nädala kandev teema koostöö.

"Me peame tähtsaks nende rolli kogukonnakeskustena, et tuua rohkem inimesi siia majja osalema ise nendes tegevustes, mis siin majas võimalikud on, looma sündmusi," ütles ta.

Kus on laulu, seal on ka tantsu. Avatud proovi pidas Haapsalu kultuurikeskuses rahvatantsukollektiivi Läki Tantsule naisrühm. Kokku on Läki Tantsule koosseisus üheksa erinevas vanuses rühma.

"Täiskasvanud inimene, tema jaoks see hobi on midagi muud kui noore jaoks. Täiskasvanute jaoks hobi on ka ühine ajaveetmine," sõnas Läki Tantsule juhendaja Grete Grauberg.

Reedel linastub tasuta Haapsalus kultuurikeskuses haapsallase Indrek Viireti ja Helle Rudi dokumentaalfilm "Kristjan Järvi 2.0", mille seansil on Viiret ise kohal.

127 osavõtjaga rahvamajade nädala tähistamine on ettevalmistav samm 2027. aastal peetava Eestimaa Rahvamajade Aasta jaoks.