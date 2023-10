Mravinski muusikafestival toob lavale rahvusvaheliste konkursside laureaadid

Maailmanimega Peterburi dirigendi Jevgeni Mravinski mälestusfestivale korraldab Narva linna sümfooniaorkester alates 1995. aastast. Mravinski veetis suure osa suvedest Narvas ja Narva-Jõesuus ja just piirilinna kogunevad eri riikide muusikud maestrole austust avaldama.

"Sel aastal on meil kaks sümfoonilise muusika ja kaks kammermuusika kava ja solistide ring on väga avar. Leedu, Soome, Saksamaa, Aserbaidžaan, Ukraina. Sel aastal on ka palju juubeleid – Poulenc, Prokofjev, Rahmaninov ja igas kavas on nende heliloojate teoseid," selgitas Narva sümfooniaorkestri dirigent Anatoli Štšura.

Sel aastal möödus Jevgeni Mravinski sünnist 120 aastat. Narva linna sümfooniaorkester alustab oma 30. hooaega.

Koos Narva orkestriga esines festivali avakontserdil Leedu pianist Gintaras Januševicius, kes 2002. aastal samuti Narvas noore poisina Chopini konkursi peapreemia võitis.

"See on üheaegselt hirmutav ja väga sentimentaalne kogemus. Ma mäletan kohta, millel ma istusin, isegi näen ennast saalis. Narva on linn, ilma milleta poleks mind täna laval olemas. See on linn, mis kinkis mulle auhinna just sel ajal, kui mul oli vaja aru saada, mida ma edasi tegema hakkan. Seepärast valmistusin varakult ette, et hakkan siin ringi käima ja igas nurgas midagi sentimentaalset meenutama," rääkis Januševicius.

Jevgeni Mravinski muusikafestivali kontserdid toimuvad oktoobris ja novembris Ida-Viru linnades ja Tallinna Kadrioru lossis. Festivali lõpetavad noore Ukraina muusiku Mõhhailo Diordiievi klaveriõhtud.