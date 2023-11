Narva sümfooniaorkestri dirigent: vajame täiendavat raha

Narva linna sümfooniaorkestris pole viimase 15 aasta jooksul muusikute tasud tõusnud, esineda õnnestub vaid korra kuus ja selleks, et regulaarseid kontserte säilitada, vajab orkester lisarahastust.

Kui Haydni "Lahkumissümfoonia" viimases osas lahkuvad mängijad üksteise järel lavalt ja viimase muusiku lahkumisega kustub laval tuli, siis sama saatus võib tabada ka Narva linna sümfooniaorkestrit.

"Me soovime avaldada muusikalist protesti selle vastu, et juba pikemat aega on suhtumine Narva sümfooniaorkestrisse selline, justkui ta elaks, töötaks ja kõik oleks nagu korras. Midagi peab muutma. Selleks, et kontserdid toimuksid regulaarselt, vajame täiendavat raha. Vaadake, kuidas on viimase aasta jooksul kõik kallimaks läinud," rääkis Narva sümfooniaorkestri dirigent Anatoli Štšura.

"Loomulikult vajame me raha, kuid lisaks vajame ka tähelepanu, et meiega räägitaks, et meie küsimused lahenduse leiaksid. Loodame, et meid võetakse kuulda," lisas ta.