Seletskaja: prioriteet on pakkuda Inglise Rahvusballetis koreograafidele Eesti muusikat

Sel nädalal teatas Inglise Rahvusballett, et Eesti dirigent ja endine baleriin Maria Seletskaja alustab tuleval hooajal Inglise Rahvusballeti muusikajuhina. Klassikaraadio "Helikajale" antud intervjuus sõnas Seletskaja, et juba tööintervjuude käigus rääkis ta Inglise Rahvusballeti juhtkonnaga võimalustest esitada Eesti heliloojate muusikat

Maria Seletskaja võttis teate uuest ametikohast vastu suure vastutustundega. "Ma annan endale aru, et ees on suur töö," ütles ta ja lisas, et tema peale laskub muusikajuhi ametiga vastutus mitte ainult enda, vaid kogu organisatsiooni muusikalise tegevuse eest. "Üks asi on dirigeerida etendusi, teine aga võtta vastu otsuseid, mis puudutavad kogu kunstilist kollektiivi."

Seletskaja eelis teiste muusikajuhi ametile kandidaatide ees võis tema enda sõnul olla vajadus pideva arengu järgi. "Ma ütlesin, et olen noor dirigent ja mul on vaja väga palju juurde õppida. Võib-olla see oligi mu trump."

Maria Seletskaja on tantsinud solistina Eesti Rahvusballeti, Berliini Riikliku Balleti, Zürichi Balleti ja Flandria kuningliku balletitrupi koosseisudes, saadud pagasiga on tal julgem astuda ka uute kolleegide ette. "Endise baleriini pilguga tean, mida tantsijad laval tunnevad, mul on tantsijate keel ja tunnetus täiesti arusaadav. Püüan alati olla tantsijatele toeks."

Tema sõnul on aga teine asi olla dirigendipuldis ja siin ei tohi empaatiast tantsijate suhtes muutuda muusikaline üldpilt. "Minu ülesanne on hoolitseda muusikalise kvaliteedi eest ja just muusika aitab tantsijat olla laval vaba."

Vene-Ukraina sõda on mõjutanud maailma suurte muusikateatrite repertuaarivalikut. Seletskaja sõnul on tegemist suure moraalse probleemiga ja ääretult raske on tõmmata piire. "Olen lugenud, et mõnes riigis või teatris on keelatud teatud heliloojate muusika, aga Inglise Rahvusballetis toimus äsja etendus, kus tantsiti ka Pjotr Tšaikovski muusikale."

Seletskaja ei vastuta uues koduteatris muusikalise repertuaari eest, selle valiku teeb balletitrupi juht. "Minu töö on valitud muusika kõrgetasemelise esituse tagamine," selgitas ta.

Kontaktide loomisest rääkides rõhutas Maria Seletskaja, et juba tööintervjuude käigus rääkis ta Inglise Rahvusballeti juhtkonnaga võimalustest esitada Eesti heliloojate muusikat. "Kaasaegsed koreograafid otsivad oma uute tööde jaoks alati uut muusikat ja loomulikult on Eesti heliloomingu pakkumine üks minu suuri prioriteete," kinnitas Seletskaja.

Sel nädalal annab Maria Seletskaja Pariisis viimase etenduse, et siis keskenduda juba dirigenditööle Inglise Rahvusballetis Tšaikovski balleti "Pähklipureja" jaanuaris toimuvatele etendustega.