Urmas Vadi uus romaan räägib teistest inimestest sõltuvuses olemisest

Teos küpses viis aastat ning autor ütles, et on tänulik talle määratud kirjaniku palga eest, mis andis aega rahulikult süveneda. Autori sõnul on tegu ühe põlvkonna looga, mis algab 1970. aastatel ning jääb 2000. aastate algusse pidama. Ehkki teoses on ka autobiograafilist ainest, ei ole tegemist dokumentalistikaga.

"Raamatu peamine teema on sõltuvus, aga mitte jookidest või narkootikumidest, vaid peamised narkootikumid on tegelastele teised inimesed. Nad panevad tegelasi kuidagi tõmbuma ja tõukuma ning ollakse üksteisest kuidagi väga sõltuvad. See on väga keeruline, aga minule on see tore, sest mina saan sellest kirjutada jälle paksu raamatu", ütles Vadi.

Sel nädalal kuuleb katkendeid romaanist ka Vikerraadios ja Jupiteris järjejutuna, mida loeb Aarne Soro.