Rakvere galerii galerist: kui keegi ei käiks, siis poleks seda vaja

Rakvere galerii kogusse annetatud ja ostetud kunstiteostest on praegu galeriis avatud näitus "Pärlimäng". Näitusekoha eestvedajate sõnul on galerii tegutsemine vajalik eelkõige just kohalikele kunstnikele ja nende ande austajatele.

"Kui keegi ei käiks, siis poleks vaja seda. Aga näha on, et ka praegu inimesed akna taga ootavad ja hommikul, kui ukse lahti teeme, ootavad ukse taga. Nende pärast teeme. Ja siin käib palju õpilasi ja ka avamisel on alati palju inimesi. Selle pärast me teeme seda asja. Kui keegi ei käiks, siis me lõpetaks selle kohe ära," sõnas Rakvere galerii galerist Riho Hütt.



Rakvere galerii juht Raivo Riim lisas: "Rakvere galerii on 25 aasta jooksul näidanud, et kunsti võimalikkus Rakveres on olemas. Ma usun, et kui me paneks uksed kinni, siis kunagine Rakvere linna kõige kõvem kunstnik Vihvelin pööraks hauas ringi sõnadega: "Poisid, mis jama see nüüd on!""

25 aasta jooksul on Rakvere galerii asunud kolmes kohas. Praegu renditakse ruume Kaitseliidu majas Pikal tänaval.