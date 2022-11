Rakvere Galeriis on avatud klaasikunstniku Riho Hüti näitus

Riho Hüti 65. ja Rakvere Galerii 25. sünnipäevale pühendatud näitusel esitletakse Riho Hüti viimase poole aasta jooksul tehtud kuut klaastaiest, mis on saanud erilise valgustausta. Kunstniku sõnul on sümbolitest koosnevate teoste motiivid ammutatud elust enesest.

"Eks seda tuisku või tuult on seal palju, sest palju on liikumist ja ka ühiskonnas on ümberhindamisi ning tuuled tulevad siit või sealt. Metssiga on see, mida ma mõtlesin enda jaoks, olen ma ju siin kunstipõllul tuhninud mitukümmend aastat. Ise olen kõige rohkem õnnelik selle väikese pilvekese üle, mis seal metssea kohal on. Selline tupsuke saada sinna üles hõljuma - ma mõtlesin, et see on sellele näitusele õige punkt ja see oli ka viimane asi, mis ma sel teosel tegin," rääkis kunstnik.

Riho Hütt on ühtlasi Rakvere Galerii galerist. Galerii juhataja Raivo Riim tõdes, et Rakvere galerii ongi suutnud veerand sajandit järjepidevalt tegutseda tänu heale tandemitööle.

"Meil on olnud üle 300 näituse selle 25 aasta jooksul ja me oleme vedanud Lääne-Virumaa kunstielu, sest siin teisi kunstnike ühendusi ei ole, on ainult Rakvere Galerii. Me oleme nagu pärm siin Lääne-Virumaa kunstielus, me vähemalt ise arvame nii," ütles Riim.

Riho Hüti tööde näitus on Rakvere Galeriis avatud 9. detsembrini.