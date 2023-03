Rakvere galerii on rahalistes raskustes

Rakvere galerii juht Raivo Riim tõdes, et koostöös Rakvere linnavalitsusega otsitakse lahendusi, kuidas 25 aastat tagasi asutatud galerii saaks rahalised raskused ületatud.

"Kütte- ja elektrihind on tõusnud ja tõusnud on ka miinimumpalk - ega meie Rihoga palka ei saa, valvur saab palka.

Praeguse seisuga lõpeb septembri keskel raha ära, siis kas paneme galerii kinni või hakkame Rihoga oma linna teenetemärke müüma. Võibolla kollektsionäärid ostavad paari tuhande eest mõlemalt, sest meil on eelarves aasta lõpuni neli ja pool tuhat eurot puudu," ütles Raivo Riim.

Praegu on Rakvere galeriis avatud portreenäitus "Meie, virulased!", kus kunstnikud on jäädvustanud ajalukku möödunud aasta Lääne-Virumaa tublimaid tegijaid. Galeristi ja kunstniku Riho Hüti sõnul lubavad inimesed end meelsasti maalida.

"Väga meelsasti tulevad, sest see on huvitav kogemus, mis nad saavad siin joonistamise käigus: ühisjoonistamine käib siin kohapeal galeriis. See on kunstnikele suur pinge ja nendele inimestele ka, keda me kutsume, sest me ikka valime ka, igaüht ei kutsu. Need, kes tulevad, on saanud väga meeldiva kogemuse sellest, kuidas see maalitegemine käib," sõnas Riho Hütt.



Portreenäitus toimub galeriis juba 16. korda.