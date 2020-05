Lisaks kunstikõnnile tegi Lääne-Virumaa kunstnike traditsioonilise kevadnäituse avalöögi eriliseks seegi, et see toimus uue näo saanud Rakvere Pikal tänaval, mis plaaniti avada 1. mail, kuid eriolukorra tõttu seda teha ei saadud. Rohkem kui poolesaja osalejaga avaüritus toimus korraldajate riisikol. Galerii juhataja Raivo Riim tunnistas, et tekkinud olukord pani tal südame kiiremini põksuma.

"Mul siiamaani lööb süda poolteist korda kui mitte kaks korda sekundis, sest politseiülem helistas, et avalikud üritused on keelatud. Kuna me oleme targad inimesed ja me oskame hoida 2+2, siis ta meid ei keelanud ära, aga siiski toonitas, et sellised asjad ei ole lubatud. Ma lubasin, et me oleme ainult õues ja keegi galeriis ei ole," ütles Riim.

Kunstniku, Rakvere galerii kuraatori Riho Hüti sõnul eriolukord Lääne-Virumaa kunstnike elu väga muutnud ei ole.

"See suhtlemise hetk on küll teistmoodi, sest ei saa suhelda. Aga tegemise hetkel oled niikuinii üksinda. Lihtsalt mõni sõber ei saanud vahepeal käia tööd vaatamas ja nüüd siin avamisel lõpuks nähti," rääkis Riim pärast näituse avamist.

Näituse kuraatorina tundis Riho Hütt heameelt selle üle, et kunstnikud olid jäädvustanud ka hetkeolukorda. "Nahkhiirt oli ja maske oli ja ühel tööl oli õpetaja igapäevaelu kirja pandud. See on hea asi, et saab tänane hetk jäädvustatud mingil moel ka kunsti kaudu."

Kuigi kevadnäituse avamine oli rahvarohke, lubasid korraldajad, et järgmistel päevadel järgitakse Rakvere galerii näitusesaalis kõiki eriolukorra reegleid.