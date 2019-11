Rakvere galerii näitusel tehakse poliitikutele ninanipsu

Rakvere galerii sügisnäitusel "Suuga teeb suure linna ehk Kunst valimiste vahel" tehakse torkeid kohalike poliitikute aadressil. Näituse kuraatori Riho Hüti sõnul jääb mõnikord mulje, et kunstist räägitakse üle 700aastases hansalinnas vaid valimiste eel, ning näitusega soovitakse näidata, et kunstnikud on olemas ka valimistevahelisel ajal.

Näituse suurim teos on kunstnik Teet Suure tänavakunstitehnikas tehtud töö "Leierkastimees oma pärdikuga ehk Vahepeatus Rakveres", kus kaks kohalike poliitikutega sarnanevat meest kõnnivad Rakvere lipul.

"Ajendatud on see fraasist, et "leierkastimees saatis pärdiku" ehk niiditõmbaja saadab musta töö tegija enda eest tööd tegema, ning siin ongi seda kujutatud," rääkis kunstnik Teet Suur.

Kunstnik ja näituse kuraator Riho Hütt ei karda, et linnajuhte tögava näitusega võiks galerii kaotada linna finantstoe. Pigem loodavad kunstnikud, et näitus paneb poliitikuid rohkem enda sisse vaatama.

"Meil on ikka väljendusvabadus olemas, ei ole küll keegi keelanud, et seda teemat ei tohi olla või seda inimest ei tohi kujutada. Meil galerii näitus hakkab ka suure karjega, see näitab poliitilist suhtumist praegusesse aega," sõnas Hütt.

Kunstnik Teet Suur ei ole nõus, et poliitika ongi oma olemuselt räpane. "Öeldakse tõesti, et poliitika ongi selline silmakirjalik ja koht, kus lüüakse nuga selga, ning inimesed pöörduvad üksteise vastu omakasu eesmärgil, aga ma arvan, et poliitika ei ole selline, vaid et ta tõmbab ligi selliseid inimesi, kes võibolla ei tegutse päris eetiliselt ja nad teevadki selle poliitika näo," arutles Suur.