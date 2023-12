Kuula uuesti: Klassikaraadio kontserdisarja "Viis laulu" lõpetas Rahel Talts

Rahel Talts on noorema põlvkonna džässmuusikute seas üks silmapaistvamaid pianiste. Ta on pärit Pärnust, lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli ning õppinud Taanis džässklaverit. Tal on mitu aktiivset rahvusvahelist ansamblit. Talts on pärit muusikalisest suguvõsast, tema isa on kitarrist Marek Talts ja vanaisa legendaarne džässmuusik Helmut Aniko.

Klassikaraadio kontserdid "Viis laulu" on ETV2 eetris alates 26. detsembrist kell 21.50.