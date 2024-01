Valminud on uus Betti Alveri personaalbibliograafia

Raamatu koostas Betti Alveri Muuseum koos rahvusraamatukogu ja kirjandusmuuseumiga. Teoses on ligi 2000 kirjet ning sinna on lisatud näiteid Betti Alveri käsikirjadest ja valik tema luuletusi. Kogumiku idee taga on filmimees Vallo Kepp, kes kõigepealt plaanis poetessist filmi vändata.

Kirjandusloolane ja personaalbibliograafia koostaja Kristi Metste märkis, et kirjanduse hulk, mis Alveri kohta on kirjutanud, ületab märkimisväärselt selle, mis Alver ise on välja andnud.

"Alveri looming ei olegi mahult kuigi suur, tal on paarsada luuletust ja poeemi, paar romaani, üks näidend, mis on käsikirjas, mõned mõtteavaldused, intervjuud. Ta on tegelikult nii sügav, keeruline, mitmekesine ja uurimist jätkub veel mitmeteks põlvkondadeks," selgitas Metste. "Lootust on, et kui niisugune suurteos on valmis, siis see annab uusi impulsse Alveri uurimiseks."