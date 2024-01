Pärnu Käsikellastuudio kunstiline juht: teeme oma regioonis unikaalset asja

Kuigi Pärnus on käsikellade ansamblimängu harrastatud juba aastast 1998, sai käsikellamäng uue hingamise 2011. aastal, kui Pärnu käsikellastuudio sai endale viieoktavilise pronkskellakomplekti.

Pärnu Käsikellastuudio kunstiline juht Elo Kesküla, kes on stuudio tegemisi vedanud viimased 15 aastat, rääkis, et käsikellastuudio on aastatega kasvanud aina suuremaks ja kogunud ka tuntust.

"Me teeme Pärnumaal ja kogu Lääne regioonis midagi unikaalset, käsikellamuusikat siinkandis rohkem ei ole. Aastate jooksul on ansambleid juurde tulnud, kellapark on läinud vägevamaks," märkis Kesküla.

Juba teises klassis käsikellamängu alustanud ja nüüdseks kümme aastat käsikellastuudios kaasa löönud Karl-Martin Leppnurm rääkis, et tema arvates pole käsikellamängus midagi keerulist.

"Kui me võtame silme ette klaveri klaviatuuri, siis põhimõtteliselt kõik kellad on üks klaveriklahv ning üks mängija valdab ainult kaht või kuni kolme klaveriklahvi, nii et kokkuvõtvalt on ühe mängija kohta päris kerge instrument," leiab Leppnurm.

Käsikellamängija Herko Holm leiab, et kõige olulisem on kellamängust saadav tunne. "See annab hea emotsiooni ja ma arvan, et see ongi kõige tähtsam," sõnas ta.

Pärnu Käsikellastuudios tegutseb kolm erinevat ansamblit ja mängijaid on koolinoortest kuni eakateni. Reedesel kontserdil astuvad koos käsikellamängijatega üles ka Pärnu muusikakooli noored, esinevad nii lauljad kui instrumentalistid.