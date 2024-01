Rahvusarhiivis esitleti ajaloolase Aadu Musta viimast raamatut

Raamatukaante vahel on Aadu Musta aastakümnete pikkune töö. Raamatu eessõnas on Must lausunud: "Raamatu tähendus on laiem kui vaid teatud hulga arhiiviallikate tutvustamine. See võiks saada osaks ajaloolase haridusest, laiendada kultuuripilti ning avada kultuurilembeliste lugejate laiemale ringile meie kirjaliku mälu tagamaid, mitmekesistada ajaloolist teabekeskkonda ja kasvatada allikakriitilist austust fakti suhtes."

Riigiarhivaar Priit Pirsko sõnul võiks raamat huvi pakkuda päris laiale ajaloohuviliste ringile. "Ühest küljest raamat keskendub teemale, mis puudutab ajalooallikaid, kuidas neid on võimalik arhiivist üles leida, eriti kui neid on halvasti kirjeldatud, nagu Venemaa arhiivides tihti juhtub," kirjeldas ta.

"Aadu Musta stiil on läbi aegade olnud see, et ta suudab igavast teemast teha põneva, sama on juhtunud selle raamatuga ehk selle allikaloo avamine on lugeja jaoks justkui põnev rännak ühest ajastust teise ja ühest geograafilisest kohast teise," rääkis Pirsko.