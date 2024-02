Sinijärve raamatusoovitused: "Juudi jutud ja legendid" moodustab väga huvitava terviku

Stefan Zweig "Juudi jutud ja legendid" (Hea Lugu)

Tõlkinud Piret Pääsuke

Noh, juutidest on räägitud ja kirjutet nii palju, et mis minagi siin enam. Lugege parem Zweigi. Mees ei mõelnud endast kunagi niivõrd kui juudist rahvuslises mõttes vaid kui normaalsest ilmakodanikust – ikka saavutuspõhisus enne sünnipõhisust, eksole. Ja siis läks maailm tal käest ära, maailm läks lolliks. Ilmasõjad, imelikkus, idiotismus. Hull aeg. Ka praegu on tiblad kukkunud ilmakera urruauku keerama. Zweig arvas, et tema eluajal läks kogu värk untsu, tegelikult läks jah, tuli palju paremaks tagasi ja täna on jälle tüüpe, kes tahavad paha panna vaimule ja võimule. Saan aru, miks Zweig keset nö teist ilmasõda ise endale otsa peale tegi, otsustanuks ta edasi elada, võinuks ta mineva sajandi tagapoolel vähemalt sama võimas kirjanik olla kui algupoolel vaieldamatult oli.

Ent kirjutada jõudis ta palju ja ta kirjutatu on euroopalik kirjandus sõna parimas mõttes. Eesti keelde on tõlgitud päris arvestatav hulk, minge raamatukokku või prügimäele ja võtke ja lugege. Et nüüd on kokku kogutud ja kaunisti välja antud Zweigi vähesed, ent vägevad juudijutud, on vaimustav. Nood lood sünnivad mitmeist sajandeist, et mitte öelda aastatuhandeist, nad on läbinud suurepärase kirjaniku meelesõela, moodustavad väga huvitava terviku. Sellise, mida autor neid eri kümnendeil kirjutellen kindlasti ei kavandanud.

Aga siin see on. Zweigil on. On ka juutidel, meeldigu see neile või mitte. Minu meelest nii lihtsat paari looga eestiasja kokkuvõttu meil omil veel ei ole. Veel. Kindlasti tuleb. See peab lihtsalt ise välja kukkuma. Käsu peale kirjutada oleks na tobe. Samas – juutide puhul käskudest rääkima hakata… Ärgem mingem libedale teele. Lugegem Zweigi. Täiega hea raamat.

Jeffrey Archer "Kes kahju kardab…" (Varrak)

Tõlkinud Peeter Villmann

Jeffrey Archer näikse olevat üks parasjagu edukas aadlimehest kaabakas, kindlasti tore semu ja lobeda sulega kirjanik. Britilise krimiviku sõber haarab uue üllitise lennult ja veedab mõnusa õhtu või kaks. Ega sihukesi kirjanikke palju ole, kes sünnijärgselt elupõlised parlamendiliikmed, vahepeal tont teab mille eest paar aastat vangimaja(de)s istunud ja kõige selle kõrvale hulga häid raamatuid vormistanud. Ütleksin, et inimene on elanud säravat, värvikat ja loovat elu. Ühendkuningriigi Ülemkoja liige on tänini, kuigi poliitikale eelistab kirjandust. Mu meelest väga õige valik.

Näha on, et põnevike kirjutamise hoog ei rauge. Pigem saab üks uus sari siit alles alguse – lootkem, et huvilised üles leiavad. Mul tuli küll tahtmine kogu Archer säuhti e-raamatutena telefoni sisse osta, aga mõtlin, et palju võib. Ootan ikka eestikeelseid. Niigi jagub palju lugeda. Ent jaa, vana hea inglisvärk on täitsa meiemäluaegadesse toodud ning teemad intelligentsed, nakatavad. Siin ei ole põhjalatumedust läbi ussi kitsaskoha venitet vägivallaga, kaugel sellest. Kuri käib ringi inimeste keskel ja inimeste asi on ta üles leida. Nagu enamasti elu käsebki teha.

Mu meelest lugejasõbralik, ent üldse mitte lihtlabaselt lollakas meelelahutus. Soovitan julgesti maheda päevapooliku veeta ses seltsis. Palju targemaks ei saa, lollimaks ei jää, elukogemusele koguneb üks kena kiht. Pealegi, niikuinii on iga raamatulugemisele kulutet minut surma käest võidetud aeg. Heade raamatute abil elame enam elusid kui enda omasse iiales mahuks. Silmad lahti, sõna saabub!