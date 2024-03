Sinijärve raamatusoovitused: Hannes Parmo "Beeta" on söödav nii sõnagurmaanile kui traktoripoisile

"Betti Alver. Bibliograafia 1927 – 2022" (Betti Alveri Muuseum)

Koostanud koostanud Tiina Aasmann, Krõõt Liivak, Signe Suursöödi

Bibliograafiatest läbi murdmise ja aru saamise oskust pole igaühele antud. Pole vajagi. Bibliograafiate koostamise oskust on antud veel vähematele. On vajagi. Meiede mulksuvas ajas tuleks ehk paari sõnaga öelda, mis asi üldse on bibliograafia? See on umbes nõnda, et kui guugeldad kedagi, saad teada, mis ta kirjutanud ja ilmutanud on. Üsna ebatäpselt. Aga kui tahad kõike ja põhjalikult, siis läheb vaja hulga inimeste põhjalikku ja pikka tööd. Internet sai ammu täis, bibliograafiad sinna ei mahu. Ometi on hardcore-kirjandussõpradel noist vähestest ja asjalikest rõõmu kauemaks.

Ma ei ole eriline Betti Alveri ega arbujate fänn. Ehkki virtuoossust ja kvaliteeti loomulikult tunnustan. Kellele Mozart, kellele Motörhead. Peaasi, et hea asi. Betti Alverit ei pruugi armastada, ent tuleb austada. Ja tema on nüüd küll väga põhjalikult kaante vahele kinnitet. Mitte üldse nõnda, et oleks miskine tuim nimistu ilmunud tekstistikust. Kaugel sellest. Eluga algab ja luulega lõpeb see ilus raamat ja vahepeal on kapa ja kamaluga tulitäpset andmebaasi. Võrgupõlvkonnale võiks öelda, et inimesed on guugeldamisest seitseteist sammu edasi läinud ning koukinud heledast ja tumedast veebist välja kõik, mida koukida on. Pigem muidugi Rahvusraamatukogust ja Kirjandusmuuseumist. Suur töö on huvilise eest ära tehtud. Jääb vaid nautida või, õigemini, kasutusse võtta ja edasi minna. Bettit avastama. Hea kirjanik ei saa kunagi otsa. Sünnitab uusigi, olgu ise või nö surnud. Jõudu ja sarmi, hea Betti – ning tänud tegijatele!

"Chuck Norrise anekdoodid" (Tänapäev)

Koostanud Katrin Kaarep

Kui Chuck Norris ja onu Heino köögilaua taga istuksid, siis viin jooks ennast suurest hirmust kõrvalise abita ära.

Palju muud ei olegi öelda, lollakalt lõbus naljastik.

PS! kui Betti Alver ja Chuck Norris köögilaua taga istuksid, siis õige varsti serveeriks Chuck Bettile praemune ja peekonit ja tassikese kanget teed – sügava kummarduse saatel.

Hannes Parmo "Beeta" (Tänapäev)

Romaanivõistluse mineva aasta saagist on üsna häid asjakesi tulnud. Nagu loota oligi. Sven Mikseri ja Piret Jaaksi raamatutest on palju juttu olnud, aga kui mõelda rahvalikule rõõmule, siis peaks Hannes Parmo "Beetat" kohe kõvasti soovitama. See lugu raputab korralikult läbi, olles samas söödav nii sõnagurmaanile kui traktoripoisile. Lurjuse lugu. Ja kelles meist lurjust ei oleks.

Jah, siin on ajalugu, aga rohkem on lugu. Aega on ka, ent mitte liiga palju. Igavesti vinge kapakuga ratsutab Parmo oma pätliku intellektuaali läbi päramise ilmasõja keeruaastate. Mu meelest võinuks selle juturaja veel mahukamaks, mastaapsemaks ehitada. Raamatupoodnik, kommar, hävituspataljonilane, metsavend, juudiküüditaja… Materjali maa ja ilm. Ent autori otsus on autori otsus, paganama hea lugemine niiehknaa.

Tüübiline eestimees, osav oportunist, teeb, mis tarvis ja jääb ellu. Mis siis, et asjad, mida justkui tarvis teha, on keskpikas vaates suisa sigadused. Eks alati saab öelda, et aeg oli selline. Või mida iganes. Igaühes on pisike äkapea. Kas pääseb vallale või ei, siin tuleb vaba tahe mängu. Eetilised otsused. Kui neid teha. Muidu elad nagu sümpaatne sotsiopaat ja eladki oma elukese ära. Paljud surevad – ja mis siis? Süvaliku mölakluse inimlikuks kirjutamine… ohtlik raamat tegelikult. Lugege ja mõtelge.