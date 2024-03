Sinijärve raamatusoovitused: Fredi Tompsist Einsteinini

Riin Alatalu, Fredi Tomps "Minu sajand. Muinsuskaitsja Fredi Tomps" (MTÜ Eesti ICOMOS, Ajakool OÜ)

Vahelduseks muudele lugudele soovitan täna kaht head elulugu. Alustame kodule väga lähedalt.

Vägev raamat ligi saja-aastase inimehe elukäigust ja elutööst. Eesti ajast tänase ja küllap natuke homsegi päevani välja. Jubedatest aegadest tulemuslikult läbi tulemise parimaid näiteid üleüldse. Sealjuures otsatult põnev ja seikluslik lugemine otsast otsani, noorkotkastest uue Eesti keerukäikudeni, sõbralike soovitustega tulevikuks.

Ega meil neid sajaligilisi väga mitut enam ole. Võib julgesti öelda, et iga elusolev eestlane leiab siit raamatust miskit tuttavat, miskit mälestuslikku. Ka mõndagi uuenduslikku. Mina kui 50+ inimene taipasin, et mitmed majad-paigad, mida omamälus olin iidseteks ja justnagu tagurpidi lõpmatuteks pidanud, on tegelikult minu enda lapsepõlve aastatel varemetest või olematusest üles löödud ja elavaks tehtud. Olen hirmus tänulik tegijatele. Et nad olivad ja oskasivad. 20nda sajandi hävitustöö võinuks nõmeda rohtukasvanud mätastikuna täna me ees olla, kui sama sajandi mõtestajad ja tegutsejad olnuks olemata. Tohutult tark teada, kuidas mõne(kümne) inimese viitsimisest ja tahtmisest ja oskamisest võib ajalugu uuesti tagasi tulla. Respekt.

Mõnisada või –tuhat aastat tagasi polnud muinsuskaitsest juttugi. Roomas lammutati tarbetuks muutunud Colosseumi kui kivimurdu, suurest rajatisest sai mitu paleed, ent enamik iidhiidhoonest jäi järele. Tallinnas lõhuti tunamineva sajandil rahumeeli maha pea kõik linnaväravad ja hulk müüri, keegi ei arvanud, et vana värk võiks väärt värk olla. Mineva sajandil mõtteviis muutus ning annaks taevas, et ta meie ajal hullupööra teise pendliserva ei lendaks. On juba näiteid, kuis muinsuskaitsjate tuimavõitu ametnikunäoliste ettekirjutuste tõttu on väärtuslikud paigad hooldamata jäänud ning hävinud. Halb!

Sammalhabe ütles, et looduses peab valitsema tasakaal. See ei ole päris õige – tasakaalustet looduses ei juhtu midagi, ei mädane ega idane. Muinsuste kaitsmisel ja kasutamisel võiks tasakaal olemas olla. Antagu tuld, ent hoitagu pilk peal. Muidu ei idane, aga mädaneb.

Mudast ja müürijuppidest ajaloopärandi taassünnitamise kohta annab see raamat ütlemata hea hoogsalt loetava ülevaate. Mõned märksõnad: Vabaõhumuuseum, Sagadi, Vihula, Palmse, Niguliste… Rida jätkub väga pikalt, sest Eesti olemise hoidmise ja taastamise raskelt rõõmsas loos on keeruline Fredist olulisemat tegijat leida. Raamatus on adekvaatset enesekriitikat, on tulevikuvisioone, kummalisi vaikushetki, leiab ka minevikuparanoiat, kui seda otsida. Aga miks peaks. Otsad on kokku tõmmatud, mõned on lahti jäetud, ent ühtki (vist) ei ole lausa vette peidetud. Jaa, tajume auke ajajoones, näeme ladusas luguloos kohti, kus tahtnuks küsida, et oot-oot, mis nüüd sai. Fragmentaarse looloomise juures nõnda ju käibki. Kõike ei või. Miskit saad rohkem, teist mitte täiega. Hästi tehtud.

Autorid Riin Alatalu ja (peategelane) Fredi Tomps on kirjutanud kokku ühe kütkestavaima viimaste aastate jooksul ilmunud tööloo. On kordusi, ent see käib elu/töö juurde ning läbi tarkuse ema saab tarkus ise selgemaks. Siin on sees kogu see Eesti, mida viimased paar põlvkonda omaenese ajalooliseks Eestiks oskavad pidada. Lugege ja nähke, mis imenippide läbi see kõik meil alles on. Ilma Fredi ja ta sõpradeta ei pruugiks üldse olla!

Samuel Graydon "Einstein ajas ja ruumis. Elulugu 99 osakesena" (Tänapäev)

Albert Einstein on maailmalaiuselt terake tuntum tegelane kui Fredi Tomps. Einsteinist on ka rohkem raamatuid, filme ja mida kõike iganes toodetud. Tegelikult – täpselt nagu Fredi – oli Albert täitsa tavaline eriline taat. Juhtumisi targem kui enamik muid ning juhtumisi tuli läbi tarkuse täiesti ootamatu maailmakuulsus.

Pärast kuulsuse saabumist ta ise väga palju ei ehitanud. Küll aga kasutas saavutet tuntust värskeima teaduse ja uutmoodi mõtlemise inimesteni viimiseks. Arvutas ja arvas teadagi viimse hingetõmbeni. Kes kujutaks täna ette, et mingi teoreetiline füüsikalis-matemaatiline jura kleebitaks Londoni suurima kaubamaja aknale ning inimhulgad käiksid seda ammuli silmi ahmimas, saamata ühestki valemist kottigi aru, ent olles olulisest sündmusest tollegipoolest ütlemata elevil? Kardan, et ilmavõrgu kogemus/kogudus/kogumus on kõige hea kõrval tapnud hulga vaimlemist ja vaimustust. Kindlaim viis tarkust nurjata on toota ja avaldada kordades rohkem lollust. Iga virtuaalse Ahhaa-keskuse kõrvale kerkib iseenesest kümme uhhuu-keskust.

Nagu öeldud – Einsteini eluloo leidmisega raskusi ei ole. Noid on sadu. See siin on siiski märkimisväärne. Ta on killustik. Lugesin alul tsipake siit-sealt ja nägin, et see hea on. Seejärel võtsin otsast otsani ette ja ju ma saingi Einsteini kohta rohkem teada kui varem teadsin. Ehkki mõned elulood olivad jo lugija peapaela vahel küll. See siin on täiega mõnus. Tõsine raamat, ei ole mingi kuiv krõnkel ega naissuhetele keskenduv uinamuina. Just selline raamat, et kui küsin poja käest, et mis Sa Einsteinist tead, siis tulevad targad vastused, aga kui raamatu näppu annan, siis tulevad veel targemad.

Kui me mõlemad, hea lugeja, oleme seda raamatut lugenud, siis me ilmselt saame relatiivsusteooriast aru: kui minu näpp on Sinu ninas, siis meil mõlemal on näpp ninas, ent minu olukord on suhteliselt mugavam kui Sinu oma.

Vana Albert seletas raskemini, a ju ta oleks nõus. Ärme hakka nüüd rääkima sellest, et energia võrdub massi ja kiirenduse ruudu korrutisega, sest siit saaks juba liiga ohtlikke jagatisi…