Kirjastuste liit valis aasta raamatusõbraks Prima Vista korraldustoimkonna

"Aasta raamatusõber on Tartus toimuva rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista korraldaja. Prima Vista on silma paistnud laiahaardelise ja otsingulise tegevusega, mis on teinud kirjandusfestivalist kultuurisündmuse, kuhu on alati oodatud ka kirjastused," kõneles kirjastuste liidu juhatuse liige ja kirjastuse Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar.

Raamatusõbra tiitliga on tunnustatud kirjandus- ja kirjastamisvaldkonnas silma paistnud või sellele valdkonnale tähelepanu juhtinud isikut või organisatsiooni alates 2014. aastast. Tiitli saaja saab 29 liidu liikmelt kingituseks aasta parima raamatu ning tunnustust jääb meenutama aukiri.

Varem on raamatusõbra tiitli pälvinud teiste hulgas Kai Väärtnõu, Tiina Linnak, Asta Rummel, Tauno Vahter ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.