Ameerika režissööride gild valis parimaks Nolani ja "Oppenheimeri"

Lisaks Nolanile olid DGA auhinnale nomineeritud veel Martin Scorsese, Greta Gerwig, Yorgos Lanthimos ja Alexander Payne, kelle seast Scorsese ja Lanthimos on Nolani kõrval nomineeritud ka parima lavastaja Oscarile.

Christopher Nolani võit DGA auhindadel kinnistab aga "Oppenheimeri" lavastaja soosiku staatust parima režissööri Oscari valimisel 10. märtsil. Viimasest 20-st DGA võitjast on 18 saanud samal aastal ka parima režissööri Oscari.

Celine Song pälvis DGA auhinna parima režiidebüüdi eest filmiga "Eelmised elud" ("Past Lives"), mis kandideerib Oscaritel "Oppenheimeri" kõrval ka parima filmi kategoorias.

Parima draamasarja auhind läks Peter Hoarile videomängu adaptsiooni "Viimased meie hulgast" (The Last of Us) eest. Parimaks komöödiasarjaks tunnistati aga Christopher Storeri menuk "The Bear".