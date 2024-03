TLÜ kirjastuse uus teos annab ülevaate poliitilise kommunikatsiooni toimimisest

Raamat uurib poliitilise protsessi meediastumist, alates Vladimir Putini tõusmisest poliitikaareenile ja lõpetades spinndoktorite tegevusega 2008. aasta USA presidendivalimistel. Teos annab põhjaliku ülevaate poliitilise kommunikatsiooni arengust, toimimisest ja terminoloogiast ning on kasulik käsiraamat nii meediat, politoloogiat, ajakirjandust kui ka suhtekorraldust õppivatele üliõpilastele, aga ka kõigile teemast huvitatuile.

Kommunikatsioonieksperdi ja poliitikavaatleja Põim Kama sõnul seob Eric Louw' raamat teooria eluliste näidetega ning kirjeldab ajaloolisi kujunemislugusid. "Teos on soovituslik kõikidele poliitikagurmaanidele ning ühiskonna- ja meedia huvilistele, kes otsivad paremat arusaamist, kuidas "moos kommi sisse saab" ehk kuidas luuakse poliitilisi kuulsusi koos neid saatvate müütidega ning kuidas toimub poliitiline tähendusloome, et saavutada masside nõusolek ja toetus nii laiemalt maailmavaatele kui ka konkreetsele agendale ja otsustele. Arvestades aega, milles elame, on raamat oluline sissevaade poliitilise kommunikatsiooni rakendusvõimalustesse nii rahu ja rahulolu loomisel kui ka ühiskondade destabiliseerimisel ning sealt sammuke edasi – sõja müümisel," lisas ta.

P. Eric Louw' raamat "Meedia ja poliitiline protsess" ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Bibliotheca Politica". Raamatu tõlkis inglise keelest Erkki Bahovski.