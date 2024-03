Suurbritannias tõstetakse seksistseene sisaldavate filmide vanusepiirangut

Briti filmide klassifikatsiooninõukogu (British Board of Film Classification) on viimase viie aasta jooksul läbi viidud uuringute põhjal otsustanud, et seksistseene sisaldavad filmid peaksid varasema "alla 12-aastastele mittesoovitav" asemel olema "alla 15-aastastele mittesoovitav" piiranguga.