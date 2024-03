Eeva Trei ja Sergei Pederseni duo Sept andis välja debüütalbumi "Good Luck"

Duo sündis mõned aastad tagasi, kui laulja ja laulukirjutaja Eeva Trei õppis Otsa koolis tunnustatud helilooja ja pianisti Sergei Pederseni käe all. Mitmetest omaaegsetest bändidest, teiste seas Radar ja Magnetic Bänd tuntud klahvpillimängija ja hilisem õppejõud märkas Eeva Trei lauluoskust erialatundides ja tegi talle ettepaneku koos mängida.

"Me aitasime sellega teineteist. Esiteks tuli ansambel, ja ma kujutan ette, et Eeva kui muusiku tase ka tõusis vastavalt sellele, sest lood, need lahendused ei olnud kõige lihtlabasemad ja minuga koos on laulda päris raske. Seda ma tean, sest rütmika läheb natuke üle võlli," tunnistas Pedersen.

"Varsti ma imestasin, kuidas Eeval silm ka ei pilgu. Ükskõik, mida ma ka ei tee, tema saab oma asja peale laulda rahulikult, see oli saavutus minu jaoks," kiitis pianist.

"Kuskil neli aastat me tegime oma duot ja siis mõtlesime hakata koos muusikat kirjutama. Sellest Eva ja Sergei duost sai Sept, mis on meie nimedest kokku pandud. Kutsusime bändi ka kokku, et oma lood siis salvestada," kirjeldas Trei.

Äsja ilmunud plaadile on jõudnud nii ühisloomingut kui ka Sergei Pederseni varasemaid lugusid. "Nendes lugudes Eeva kohandas meloodia, mõtles kõik sõnad välja, väga palju miksis, tegeles selle projektiga igal tasemel, nii et ma ütleks Eeva kohta täielik projektivedur," tõdes Pedersen.

Plaadiesitlus toimub kolmapäeval, 28. märtsil klubis Philly Joe's, kus koos Septiga on laval ka mitmeid teisi koosseise.