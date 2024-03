Sõrve ja Saaremaa regilaulud jõudsid albumile "Siiruviiruline"

Tegelikult ongi päris keeruline öelda, kuidas seda "Siiruviirulist" albumit nüüd nimetama peaks. Siin on küll peidus CD regilauludega, aga see on peidetud raamatu kaande. Ehk et lisaks lauludele on raamatus ka veel kirjeldused rahvariietest, laulusõnad.

"Tegelikult on see ikka rohkem album, kui plaat. Sest plaat on ainult pool asja ja igal asjal peab ikka möte ja ilu ka ümber olema," selgitas sõrulane Tammeougu Mari.

Esitluskontserdil ja ka plaadil on tegelikult regilaule üle Saaremaa, aga nendel on üks ühine nimetaja-need räägivad Saaremaa rahvariietest. Ja enamus nendest regilauludest pole Sõrves ja Saaremaal ammu enam kuulda olnud.

"Pole teada tuntud midagid, oli keik vaja arhiivist tuua. Et Sõrvemaal alles on umbest see, et "mis a sitik sirised...", mis metel Marie siin kontserdil laulis salvestuse pealt," rääkis Tammeougu Mari.

Mari Lepik, ehk Sõrve-päraselt perenime järgi Tammeougu Mari on ise ja kogu oma perega üks suur Sõrve pärimuse eestvedaja. Peretütar Liisi õpib küll Tartus, aga Sõrve koju tulles muutub ta ikka jälle Tammeougu Liisiks

"Mul on nagu kaks eraldi elu. Üks on mu tavaline elu ja siis on mu selline regilaulu ja pärimuse elu. Ma arvan, et tänu mu ema tööle on rohkemad noored tunnetanud, kuidas kohalik kultuur on osa enda identiteedist. Sest varem oli see justkui midagi piinlikku, millest ei räägitud. Aga nüüd see on normaalne ja on tore öelda, et sa oled sõrulane, et see ei ole enam midagi imelikku. Nii et jah, asjad on muutunud!" rõõmustas Tammeougu Liisi.

Siiruviirulise albumi üheks eripäraks on kindlasti ka see, et selles on Sõrve regilaulude tekstid tõlgitud inglise keelde. Ja veel selliselt, et Thalia Eccles, kes seda tegi, ise eesti keelt ei oskagi!

"Selle tõlke aju on Mari. Meie koostöö eesmärk oli aru saada sõnade taga olevast loost, et olla kindel, et leida õiged sõnad inglise keeles, et see lugu ei läheks kaduma grammatilise korrektsuse, puhta või professionaalselt särava tõlke tõttu, vaid et lugu oleks tõeline ja aus ja see on kõik Mari tehtud tegelikult," selgitas Eccles.