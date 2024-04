Ameerika muusikateadlane Mimi Daitz tutvustab Veljo Tormise koorimuusikat

Ameerika Ühendriikides, New Yorgis elav muusikateadlane Mimi Daitz on alates 90-ndatest uurinud Veljo Tormise loomingut. Koorimuusikaekspert on Eesti helilooja tutvustamise võtnud oma südameasjaks.

Muusikateadlane ja koorijuht Mimi Daitz on sündinud ja üles kasvanud New Yorgis. Viimased 30 aastat on tema teadustöö keskendunud aga Eestile ja Veljo Tormise muusikale.

"Need ei olnud pelgalt rahvaviisid, see oli 20. sajand, tema käekiri. USA-s on palju väga häid koorimuusika heliloojaid, kuid paljudel pole, mida me nimetame helilooja käekirjaks, mille sa kohe ära tunned. Isegi kui sa ei tea, siis tunned tema kompositsiooni koheselt, ja Veljol oli oma käekiri. See oli minu jaoks väga oluline," ütles muusikateadlane Mimi Daitz.

Eesti helilooja muusikast lummatud, on Daitz korduvalt Tormise teoseid ka dirigeerinud ning ameeriklased on Eesti rahvaviiside töötlused hästi vastu võtnud.

"Kõik mu tuttavad dirigendid, kes on Veljo muusikat esitanud, siis see on olnud nende kontsertide hitiks. Ameeriklased, kes ei tunne eesti keelt, arvavad, et see on väga raske, aga ei ole. Seda keelt osata ja rääkida on keeruline, kuid hääldused on fantastilised. See on väga hea keel laulmiseks, sel on täishäälikud ja ühtlus," ütles Daitz.

2004. aastal andis Daitz Veljo Tormise pärandist välja raamatu, millele kahe aasta eest lisandus ka täiendatud versioon.

Järgmisel aastal tähistatakse Ameerika Ühendriikides Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva mitmete kontsertidega ning ettevalmistused selleks juba käivad.