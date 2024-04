Genka ja Dew8 avaldasid kogumikalbumi "Raritates Ex Formats"

Plaadifirma Legendaarne andis välja Genka ja Dew8 kogumikplaadi "Raritates Ex Formats", kus on jõudnud albumite "Oleg" ja "Doom" lisalood.

Album sisaldab kaheksat lugu ning viite vahepala, mis eelnevalt ilmunud albumite "Oleg" ja "Doom" CD-, vinüüli- või kassetiversioonidel. "Rariates Ex Formats" kaanekujunduse tegi Dew8.

"Rariteetsed lõigud erinevatelt reliisidelt, mida kõik kõrvad pole veel kuulnud. Elame vaid ühe korra oma elus ning patt oleks need lood unustuste hõlma jätta," täpsustab Dew8 ning lisas, et talle on alati tundunud, et lisalood Genkaga, mis tulevad kiiresti ilma üle mõtlemata, on erilised.

Genka ja Dew8 eelmine ühine album "Doom" ilmus 2023. aasta alguses.