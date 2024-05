Dew8 ja Mesabby avaldasid albumi "Matador"

"Alustasime albumi tegemist sooviga teha iseendale midagi kergemat, sest viimased plaadid on kõik sünged olnud. Protsessi käigus kangastus lugudes elu keerukusele lahenduse leidmine. Kõik on tehtav ning tuleb ainult edasi liikuda. Lisasime plaadile viiteid vanadele heist- ja action-filmidele, mida lapsepõlves vaadatud sai, meenutusi üles kasvamisest, inspireerivast kunstist, tantsust läbi elu, halbadest räpparites, raskuste ületamisest ning sellest, et iga plaan ei pruugi alati õnnestuda," rääkis produtsent, räppar ja visuaalkunstnik Dew8.

"Pull on sümbol takistustest elus, kelle härjavõitleja ehk matadoor nõtkelt hukkab," lisas ta.

Dew8 sõnul on värske album nagu film, mis räägib kahest vargast, kes korraldavad hinnalise maali varguse ning kehastuvad seeläbi härjavõitlejateks. "See on motivatsioon tappa härg ehk saada kätte saak ning edukalt põgeneda. Essa träkk "Hea, halb ja kole" kirjeldab koheselt albumi olustikku läbi Clint Eastwoodi silmade, millel on sämplitud minu lemmiku Eesti psühhedeelse roki bändi Meie lugu "Liivakast" aastast 1973," rääkis Dew8.

Mesabby tõukejõuks oli uuel albumil soov teistest paremini räppida ning eriti uhke on ta oma ridade üle lugudes "Torrero" ja "Tercio de Muerte". "Ma olin ülirahul sellega," tõdes Mesabby.