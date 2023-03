Genka & DEW8 avaldasid uue albumi "Doom"

"Algselt oli plaan teha midagi positiivset ja rõõmsamat. Siis lendas peale aga sõda, mis tiris kogu emotsionaalse sisikonna laiali. Kadus isu, kadus selgus ja lõppes ära sinisilmne usk, et kõik on hästi – kõik ripub hoopis niidi otsas," sõnas DEW8.

"See album on igas mõttes teistsugune. Ta ei olegi nagu Genka & DEW8 album, vaid mingite kokku kogutud helide ümbertöödeldud kooslus ning lüürika poole pealt on ta ikkagi emotsionaalne plahvatus," ütles Genka. "See on muusikaliselt üks raskemini seeditavaid albumeid, mida ma teinud olen. Selle läbivaks teemaks võiks olla Tiibetist laenatud Sansaara morbiidsemat kontseptsiooni: üks jama lõppeb, teine algab. Kui sõda saab läbi, siis me oleme globaalselt ikka katastroofi äärel."

Värske kauamängiva muusikaline pool eemaldub klassikalistest taustades ja ette on võetud hoopis Erki Sven Tüüri looming. "Ta andis lahkesti selleks ka loa ning lisaks teevad albumil kaasa ansamblist Põhja Konn tuntud Valter Soosalu ja Jürgen Kütner, kelle viimane album kandis alapealkirja "Inspireeritud Tüürist".

Kuula albumit "Doom":