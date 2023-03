Genka ja Dew8 avaldasid videosingli "Jõhker veretöö Kärevere Teemaja juures"

"Sõitsin Tartusse Dew8 juurde Ö Stuudiosse ja Tallinnast startides panin ta biidid autos üürgama," meenutas Genka. "Kui Tartu lähedal Käreveresse jõudsin, olin roolis juba kolm lugu välja mõelnud. Tegin peatuse, astusin autost välja ja tabasin end mõttelt, et põhimõtteliselt ma nagu slay'isin kõik need kõlanud biidid," lisas ta.

"See lugu on Tartu-Tallinn suurepärase koostöö vahelüliks. See maantee on kurikuulus, kus toimuvad matsud, kirjutatakse peas albumeid ja kuulatakse mussi. Epp Kärsin ütles ka midagi, mis seal tehakse. Aga, mis on kõige tähtsam – see on kõik Tarantino kastmes," kirjeldas Dew8.

"Piprane. Tšilline. Mõrvarlikud Doris Kareva ja Betti Alveri kehastused. Ja loomulikult klassikaline Cadillac. Tehke muusikat ja ärge tehke sõda. Laske riime, mitte inimesi! Kasutage oma loomingut, et tulistada endast kõik mõtted välja!" lisas Dew8.

Värsket singlit saadab tarantinolik muusikavideo, mille autor on Masa. "See video peegeldab viimase aasta olukorda. Meie kõigi tegevust saadab kaudselt või otseselt taparelvade helid ja sõda," selgitas Genka.

"Ja mitte ainult Ukraina sõda, sest me sõdime siin omavahel iga päev, aga hoopis arvamusartiklites ja sotsmeedias. Aga jah, ideaalmaailmas võiks relvad täriseda vaid räpivideotes ja Tarantino filmides. Make love and rhyme! No war and crime, nagu video lõpus tiiter ütleb."

Genka ja Dew8 ühendasid jõud 2021. aastal, kui valmis auhinnatud kauamängiv "Oleg". Nende järgmine ühisalbum "Doom" ilmub teisipäeval, 7. märtsil.