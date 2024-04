Esimest korda toimunud Open House Tartut külastas üle 3700 inimese

Enim külastatud objektide sekka mahtusid endine Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik (479 külastust), Vana Anatoomikum (274), Tartu Maarja kirik (203), Eesti Lennuakadeemia (179), Tartu Kunstimuuseum (177), Tartu Peetri kirik (176) ja Riigikohtu hoone (171).

Open House Tartu produtsent Aleksander Tali arvates võeti esmakordselt Tartus läbi viidud arhitektuurisündmus väga positiivselt vastu. "Tänan oma meeskonda, kõiki vabatahtlikke, toetajaid ja ka külastajaid, kes meie sündmusesse panustasid. Loodan, et kõik külastajad ja vabatahtlikud on indu täis ning annavad oma teadmisi linna arhitektuurist edasi ka neile, kes tänavu Open House Tartule ei jõudnud."

Open House Tartu on Open House Tallinna satelliitüritus, mida korraldab Eesti Arhitektuurikeskus. Open House on ülemaailmne sündmustesari, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele konkreetse linna põnevaid hooneid ja tuua arhitektuur inimestele lähemale.

Open House toimub üle 50 linnas üle maailma, sh Vilniuses, Londonis, Prahas, Melbournis, Taipeis, Santiagos, New Yorkis.