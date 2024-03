Avatud uste sari Open House jõuab esimest korda Tartusse

Valitud kohad, olles kas arhitektuurselt, kultuuriliselt või ajalooliselt olulised, moodustavad programmi, mis hõlmab endas üle 300 tuuri ja enam kui 100 vabatahtliku panuse. Huvilisi juhatavad vabatahtlikest giidid, tuurid on koostanud aga oma ala asjatundjad: arhitektid, ajaloolased, objektide haldajad, kuid ka elanikud. Eraldi alaprogramm on suunatud noortele.

Ülikoolilinn Tartule kohaselt viivad ekskursioonid Tartu ülikooli peahoonesse ja raamatukokku, Eesti Üliõpilaste Seltsi majja, Rahvusarhiivi ning uude ja vanasse anatoomikumi. Külastajad võivad avastada end erinevatest kõrgustest, kuna tuurid toimuvad ka A. Le Coq'i õlletehases, lennuakadeemias ning Tartu tähetornis. Erilisust lisavad külastused Tiigi seltsimajja, Alvar Aalto Villa Tammekannu ja riigikohtusse.

"Arhitektuur on meie kultuuri vankumatu osa ning mis oleks parem võimalus Eesti arhitektuuri tutvustamiseks kui tänavune Euroopa kultuuripealinn Tartu?" sõnab Open House Tartu ja Tallinna produtsent Aleksander Tali. "Me tahame, et inimesed oleksid teadlikumad, millised arhitektuuriväärtused nende linnaruumi rikastavad – meie soov on inimeste tähelepanu juhtida nendele lugudele, mida eri paigad nii üldises linnapildis kui ka konkreetsemas arhitektuuris räägivad."

Open House on ülemaailmne sündmustesari, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele konkreetse linna põnevaid avalikke hooneid, eramuid, ehitusjärgusolevaid objekte ning kontori- ja tootmishooneid. Open House toimub üle 50 linnas üle maailma, sh Vilniuses, Londonis, Prahas, Melbournis, Taipeis, Santiagos, New Yorkis.

Open House Tartu on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmist.