Open House Tallinna raames avavad oma uksed ERR-i raadio- ja uudistemaja

Open House Tallinna produtsent Aleksander Tali sõnas "Terevisioonis", et Open House Tallinna ürituse eripära on see, et isegi juhul, kui programmis on asukohad, mida saab iga päev külastada, lubatakse ettevõtmise käigus inimesi kohtadesse, kuhu iga päev uudistajad ise minna ei saa. Selleks, et uudistajad külastatavate majade kohta ka lisainformatsiooni saaksid, korraldatakse neid ekskursioone, mis on tehtud koostöös arhitektide, haldurite ja majades toimetavate inimestega.

"Me räägime ka lugusid, mitte ainult arhitektuurist. See on see info, mis teebki ürituse põnevamaks ja erilisemaks," selgitas Tali.

"Üritame oma programmi nii luua, et juhul kui on mõni võib-olla rohkem käidud koht, kuhu saab lihtsamalt sisse, siis võtame sealt mingisuguse elemendi, kuhu ei olegi keegi kunagi saanud."

Sel aastal toimub üritus Tallinnas neljandat korda. Selleks, et programm ka järgmisel aastal uusi avastusi pakuks, vahetatakse pool programmi igal aastal välja. "Pool programmist on vanad hooned, mis on eelnevalt programmis olnud, ja pool programmist on uued hooned," selgitas Tali.

Ekskursioonid ERR-i majades toimuvad pühapäeval kell 11 ja 14.