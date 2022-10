Neljandat korda toimuv Open House Tallinn avab üle 30 erilise hoone uksed

Open House Tallinna raames saab sel aastal külastada muuhulgas Rahvusooper Estoniat ja Tallinna Muusikakooli, kuid ka endisi tehasekomplekse Lurichi Majas ja Fahle pargis. Samuti avatakse Toompea Lossi ja Pikka Hermanni uksed ning külastada saab Soome ja Rootsi Saatkondasid ning Välisministeeriumit. Arhitektuurifestival viib huvilised ka Kruiisiterminali, Hundipea linnaossa ja Koplikandi matkadele.

Eelregistreerimiseta ekskursioonid on kõigile tasuta, mõned asupaigad vajavad etteregistreerimist sümboolse piletitasuga 1 euro. Tuurid toimuvad eesti, inglise ja vene keeles.



Open House on ülemaailmne sündmustesari, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele konkreetse linna põnevaid avalikke hooneid, eramuid, ehitusjärgus olevaid objekte ning kontori- ja tootmishooneid.