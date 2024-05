Maarjamäe memoriaali tulevik on endiselt küsimärgi all

Koalitsioonileppe kohaselt lahendab uus linnavalitsus Maarjamäe memoriaali küsimuse koos arhitektide ja represseeritute esindajatega. Mida laguneva monumentaalkunstiteosega teha, on endiselt küsimärgi all.

"See on viimane keskne okupatsioonimonument ja selles küsimuses peab olema selgus ja see tuleb demonteerida ja kindlasti arvestada ka hauarahuga, sest sinna on maetud ka inimesed," kommenteeris Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

ENSV võimud rajasid memoriaali haudadele. Selle all on nii saksa kui ka nõukogude sõdureid. Reformierakonda kuuluv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütleb, et eriarvamusi võib olla, aga ainult üks erakond seda küsimust ei lahenda.

"Kokkulepe on see, mis loeb, ja meie kokkulepe on, et me ei lähe seda ei uueks looma ega maha võtma, praegu. Praegu me proovime leida lahenduse nii, et mitte poliitikud kusagil kabinetis otsustavad, vaid laseme inimestel endil rääkida," sõnas Pere.

Suures osas on tegemist reformimata riigimaaga. Ka eelmises linnavalitsuses abilinnapea ametit pidanud sotsiaaldemokraatide esindaja Kaarel Oja kinnitas, et maa kuulumise küsimus leiab lahenduse, eelkõige on vaja laiemapinnalist kokkulepet.

"See on elementaarne, et linn seal ohutuse tagab. Ma arvan, et sisuliselt jõuame nende küsimuste juurde pigem pärast suve, vaadates seda, kui palju on tegelikult kiireid ja olulisi küsimusi, mida peab lahendama kiiremas tempos. Täiesti vabalt võib see olla ka eelarveprotsessi küsimus," rääkis Oja.

Ajaloomuuseumi juht Jaanus Rohumaa peab mõistlikuks ekspertkogu loomist lähema poole aasta jooksul, et edasist arutada.