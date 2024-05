Pildid: Torontos esilinastus portreefilm Kelly Sildarust

"Väga tore, et nii paljud inimesed seda filmi vaatama tulid, kaasaarvatud ka Kanadas elavad eestlased. Kuna tegemist on isikliku ja tundliku teemaga, siis olin algselt natukene hirmul, et kuidas publik sellele reageerib. Kuid kinos oli väga soe vastuvõtt - see tähendab mulle väga palju! Ootan juba väga, millal toimub Eestis esilinastus ja siinne publik saab seda näha, sest ma ise olen filmiga väga rahul," ütles Kelly Sildaru pärast esilinastus.

Filmi ühe režissööri ja produtsent Helen Lõhmuse sõnul on tal rõõm, et film ei jätnud publikut külmaks, vaid kõnetas teravalt ning tekitas elavat arutelu nii saali küsimuste-vastuse sessiooni ajal kui ka pärast filmi lõppu. "Inimesed tulid meie juurde, et jagada oma mõtteid, tundeid ja isegi mälestusi oma enda elust. Tundub, et suutsime oma filmiga puudutada valupunkti, mis käivitab olulise vestluse noortespordis varjukülgedest," ütles ta.

Filmi režissöör ja stsenarist Leana Jalukse arvates reageeris Toronto publik filmile väga elavalt ja emotsionaalselt, filmijärgsed sõnad olid soojad ja südamlikud. "Eriti armas oli paljude väliseestlaste kohalolek, nad on siin kirglikud suusatajad ja on Kelly karjäärile algusest peale kaasa elanud. Julgustav oli ka, et filmi edasise levi vastu tundsid huvi nii publik kui filmitööstuse professionaalid, muuhulgas teiste festivalide esindajad. Ja muidugi tunti suurt huvi Kelly edasiste eesmärkide osas," kinnitas ta.

Dokumentaalfilm "Kelly. Kellegi teise unistus" räägib loo noorest sportlasest, kes 13- aastaselt võidab X-mängude kulla slopestyle'is, vigursuusatamise kõige ohtlikumal alal. Kelly on suusarajal väga edukas, kuni pärast pea lõputut triumfide rida purustab vigastus aga unistuse – Kelly jääb eemale olümpiamängudelt, mis pidid plaani järgi olema esimesed tema rekordeid purustavas karjääris. Lisaks tuleb päevavalgele muserdav saladus ja Kelly eduka teekonna varjatud pool.

Hot Docs Festival on Kanada rahvusvaheline dokumentaalfilmide festival, mis on suurim dokumentaalfilmide festival Põhja-Ameerikas. Tänavu toimus festival 25. aprillist 5. maini 2024.

Dokfilm "Kelly. Kellegi teise unistus" režissöörid on Helen Lõhmus ja Leana Jalukse, stsenarist Leana Jalukse, operaator Mart Ratasepp, toimetaja Mirjam Jegorov, helilooja Sten Šeripov, produtsenid Helen Lõhmus, Sten-Kristjan Saluveer ja David Lacote. Tootjad Oree Films ja PVS Company.