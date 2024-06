Tallinnas esineb eksperimentaalpopi pioneer John Maus

John Maus produtseeris suurema osa muusikast oma kahel esimesel albumil "Songs" (2006) ja "Love Is Real" (2007) kassetlintidel, kasutades varaste 90ndate helipankasid. Upset the Rhythmi välja antud albumid said üldiselt negatiivse tagasiside osaliseks ja alles pärast kolmanda albumiga "We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves" (2011) saavutatud edu kasvas huvi tema varasema loomingu vastu.

Pärast viieaastast eemalolekut avalikest esinemistest ja uue muusika väljaandmisest naasis ta 2017. aastal avalikkuse ette albumiga "Screen Memories". 2018. aastal nägi ilmavalgust selle sõsaralbum "Addendum". Kõik viimased kolm albumit on välja andnud plaadifirma Ribbon Music.

Tallinnas on John Maus esinenud ka varem, näiteks astus ta 2007. aastal üles Tallinnas Kultuuritehases ning 2008. aastal Tartus Genialistide klubis festivali Hea Uus Heli raames.