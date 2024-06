Eesti arhitekti puhkemaja tunnustati üleeuroopalisel disainikonkursil

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) avalikustas viiendat korda toimuva konkursi Design Europa Awards finalistid ning elutööpreemia võitja. Teiste seas pääses finaali Jägala joa juures asuv puhkemaja "Piil", mille autor on arhitektuuribüroo Arsenit arhitekt Arseni Timofejev.

"Piil" nime kandev väikemaja on rajatud looduse keskele eesmärgiga looduskaunist keskkonda võimalikult vähe kahjustada, samal ajal pakkudes külalistele harjumuspäraseid mugavusi. Privaatse villa disain võimaldab puhkajatel nautida läbi panoraamakna vaateid ümbritsevale loodusele.

Luksusliku moodulmaja kõrval jõudsid finaali ka Belgia, Rootsi, Rumeenia, Taani ja Tšehhi tuntud kaubamärgid Bang & Olufsen, Linet ja Meze Audio ning MyGridja Transparent. Kõik tooted keskenduvad kestlikkusele ja esindavad disainivaldkonna uusi standardeid.

Tänavusel konkursil oli rekordiline osavõtt: üle 800 taotluse ja kandidaadi kõikjalt Euroopast kahes konkureerivas kategoorias: ettevõtjate ja väikeettevõtjate auhind ning tööstusauhind. Rahvusvaheline žürii koosnes disaineritest, akadeemikutest, ettevõtjatest, varasematest võitjatest ja intellektuaalomandiekspertidest.

Elutööpreemia pälvib tänavu saksa disainer Dieter Rams, kes on olnud teerajaja nii disaini kui ka kestlikkuse valdkonnas. Rams on disaininud üle 200 ikoonilise toote ja kujundanud aastakümnete jooksul tarbekaupade välimust ja funktsionaalsust. Elutööpreemia varasemate laureaatide hulka kuuluvad maailmakuulsad disainerid Hartmut Esslinger, Giorgetto Giugiaro, André Ricard ja Maria Benktzon.

Auhinnakonkursil Design Europa tunnustatakse silmapaistvaid disainilahendusi ja tööstuse teerajajaid, kes on kaitsnud oma ideid ja tooteid ühenduse registreeritud disainilahendustega. EUIPO hallatav registreeritud ühenduse disainilahendus on intellektuaalomandiõigus, mis annab toote välimusele ainuõigusliku kaitse kõigis EL-i liikmesriikides. Kuulsad registreeritud disainilahendused on näiteks Bialetti mokakohvikann, Lego klots ja Porsche Turbo.

Konkursi Design Europa Awards auhinnatseremoonia toimub 25. septembril Riias.