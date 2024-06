Pildid: Tallinna vanalinna päevadel anti välja folkloorinõukogu aastapreemiad

Teotoe auhinnaga tunnustatakse pärimuskultuuri kandjat, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes innustab ka teisi sellega tegelema. Sel aastal pärjati tiitliga Tammeougu Mari ehk Mari Lepik Sõrvest, kes tegeleb muuhulga Sörve raadioga ning on andnud välja Sörulase aabitsa.

Aasta korraldajaks valiti Merike Tigas, kes on olnud aastakümneid Eesti rahvamuusikatöötluste festivali Mooste Elohelü korraldaja ja tema õlul on ka Uma Pido ettevalmistustöö. Lisaks on ta kümme aastat vedanud Põlvamaa vanimat folklooriansamblit Käokirjas ning koostanud samanimelise Põlva kihelkonna lastelaulude ja -mängude kogumiku.

Aasta juhendaja auhinna sai Hiiumaa muuseumi pedagoog, Kärdla Kultuurikeskuse lasterühma Patsiusti, noorterühma Naadresed ning Hiiumaa Pillisõprade Seltsi juht Jaanika Kuusk.

Aasta teo tiitli pälvis Eesti Pärimusmuusika Keskusest Margit Kuhi projektiga Pärimuslabor, mille eesmärgiks oli tutvustada tuhandetele Ida-Virumaa koolilastele kohalikku pärimuskultuuri ja muusikapärandit.

Aasta folkloorirühma tiitli sai rahvakunstiansambel Leigarid, kes on aastakümneid tutvustanud ja esile tõstnud pärimustantsu, -laulu ja -muusika rikkust ning rahvarõivaste mitmekesisust.

Aasta folkloorikuraatori tiitli pälvis Sirli Vahula Lääne-Virumaalt, kes on vabatahtlikku tööd teinud ülima põhjalikkusega, süsteemselt ja kohusetundlikult.

Folkloorinõukogu aastapreemiad on rahalised, kandidaatide hulgas tegi valiku folkloorinõukogu juhatus.