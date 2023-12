Galerii: rahvatantsu ja rahvamuusika selts jagas aastaauhindu

Aasta looja – Juhan Uppin

Juhan Uppin oli 2023. aasta suvel toimunud rahvamuusikapeo idee autor ja üldjuht. Tänu Uppini pühendumusele on peod leidnud endale võrdväärse koha laulu- ja tantsupidude kõrval. Lisaks on ta silmapaistvalt nihutanud teppo-tüüpi lõõtspilli piire oma uue albumiga "Nihked". Oma meisterliku ja innovaatilise lähenemisega, on Uppin käsitlenud seda traditsioonilist rahvapilli kui kaasaegset instrumenti, püüdes rahvamuusika esitamisse tuua kaasaegset lähenemist.

Aasta looja – Mall Paulus

Mall Paulus oli 2023. aasta suvel toimunud noorte tantsupeo "Sillad" pererühmade liigijuht-lavastaja ja tantsuautor. Lisaks oli ta rahvakunstiseltsi Leigarid lasterühma juubelilavastuse "Ma läksin metsa kõndima" idee autor ja koreograaf-lavastaja.

Aasta kaaslooja – noorte pärimusbänd Tradimus

Tradimus on laste Etno laagrist välja kasvanud bänd ja sõpruskond, kellele meeldib seada nii eesti kui ka välismaa pärimusmuusikat ning järjest enam ka originaalloomingut. Ansambel on teinud koostööd rahvatantsijatega ning lõid Leigarite lasterühma juubelilavastusele "Ma läksin metsa kõndima" tervikliku, värske ja traditsioonitundliku helikujunduse.

Aasta tantsujuht – Anita Kreen

Anita Kreen on karismaatiline tantsujuht, kes on töötanud Miina Härma gümnaasiumis alates 2012. aastast ja juhendab seal kuut rahvatantsurühma. Tema pühendumusele rahvatantsu vastu on viinud Härmatise rühmad kõrgele kunstilisele tasemele. Lisaks seisab Kreen tantsukogukonna ühtsuse eest, juhendades mitte ainult kooliõpilasi, vaid ka teisi tantsujuhte. Ta on kaasa löönud mitmete maakondlike tantsupidude lavastamises ja suunanud Härmatise vilistlasi jätkama oma tantsuteed.

Aasta rahvamuusik – Krista Sildoja

Krista Sildoja on pärimusmuusika uurija, õpetab rahvapille, muusikat ning muusikateooriat. Krista on välja andnud erinevaid muusikaõpikuid, noodiraamatuid ja toimetab paljusid veebilehti ja sotsiaalmeediakanaleid. 2023. aasta rahvamuusikapeol oli ta koondorkestrite liigijuht ning aitas viia selle liigi uuele, väga kõrgele tasemele.

Aasta küla pillimees – Feofan Roos

Feofan Roos on Tori segarühma pillimees, keda on iseloomustatatud kui meest suure südamega, kelle lõõtsamänguga kaasneb hingestatud emotsioon. Ta on mitmekülgne muusik, kes arvestab trennides ja esinemistel nii tantsijate kui juhendajatega. Roosa panustas ka kohalikku kultuuriellu, aidates elava muusikaga ellu viia Tori tantsupidu.

Aasta küla pillimees – Tõnu Eermann

Tõnu Eermann on Saaremaal tuntud lõõtspillimängijate kogukonna eestvedaja, kes on aastaid korraldanud mitmeid rahvamuusikaüritusi. Eriti märkimisväärne oli tema roll 2022. aasta detsembris toimunud Saaremaa lõõtspillimängijate jõulusimmanil ja augustis peetud üleriigilisel lõõtspillimängijate kokkutulekul. Lisaks on ta käivitanud algõppe kursused neile, kes soovivad Saaremaal lõõtspilli õppida.

Aasta kollektiiv – Tallinna Tantsuklubi muusikud

Tallinna Tantsuklubi muusikud tutvustavad nüüdseks juba kolm aastakümmet külapidude traditsiooni pealinnas. Nende käe all on möödunud aastal välja antud kaks plaaditäit tantsumuusikat albumil "Tallinna Tantsuklubi Muusikud". Tantsuklubis eesmärk on algusest peale olnud sama: et eesti rahvatants kestaks ning et inimesed õpiksid seda tantsima ja mängima ning oma elu osaks pidama.

Aasta kollektiiv – Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli nais- ja neiduderühm

Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli nais- ja neiduderühm on 2003. aastal 12 tantsijaga alustanud rühmast kasvanud 20 aastaga 30-liikmeliseks elujõuliseks kollektiiviks ning selle aja jooksul juhendaja Kärt Vuksi käe all saavutanud märkimisväärseid tulemusi erinevatel võistutantsimistel. Üles on astutud olulistel kontsertidel nii Eestis kui välismaal, panustatud on nii tantsupidude õppevideote valmimisse kui rahvatantsujuhtide kooli õppesse.

Aasta sõber – Eesti Rahva Muuseum

ERM on pakkunud tantsulava mitmetele rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiividele selleks, et luua seal omanäolisi ja publikut puudutavaid tantsuetendusi. Mitmel aastal on ERM olnud heaks partneriks EMÜ rahvatantsuansamblile Tarbatu, et teha tasuta tantsuetendusi ja tutvustada rahvapärimust. ERM on olnud abivalmis suurte ideede ja visiooni toetamisel, seda näiteks Baltikum tantsib ürituse näol, kus mitmepäevast tantsufestivali ja tantsijaid balti riikidest lahkelt võõrustati ja pakuti elamust, mida meenutada veel aastaid. Suurepärane meeskond, juhtkond ja lahke tiim ulatub seejuures maja igale korrusele, ja korraldajate ning tantsijatena on seda ainult rõõm nentida ja lahkusest osa saada.

Aasta korraldaja – Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit on kümme aastat seisnud rahvatantsuelu edendamise eest oma maakonnas. Selle aja jooksul on korraldatud mitmeid tantsupidusid ja muid tantsusündmuseid. Möödunud hooajal korraldas liit Tartumaa tantsujuhtidele erinevaid koolitusi, naisrühmadele tantsulaagri ja kontserdi ning aitas kaasa Maido Saare 66. sünnipäevakontserdi läbi viimisele. Aprilli lõpus võõrustas Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit 33 segarühma üle Eesti, kes tulid võistu tantsima Ullo Toomi tantse.

Aasta koolitaja – Kelly Veinberg

Kelly Veinberg on kirglik pärimusviiuldaja ja õpetaja Viljandi Muusikakoolis ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias. Ta on oluliselt mõjutanud noorte pärimusmuusikaõpetust, muutes muusikaajaloo programmi praktilisemaks. Ta teeb tihedat koostööd pärimusmuusika keskusega, pakkudes muusikakooli noortele võimalusi osaleda tantsumajas pillimeestena. Veinbergi positiivne lähenemine on nakatanud kõiki tema ümber, ja tema õpilased on igal aastal saavutanud häid tulemusi võistumängimistel ja pärimusansamblite konkurssidel.

Aasta sündmus – Eesti Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert "Heade jälgede rada"

Ullo Toomi 120. sünniaastapäevale pühendatud juubeliaasta väärikaks tähistamiseks korraldas Eesti Rahvatantsuansamblite Liit koostöös Tallinna Ülikooli sümfooniaorkestriga Ullo Toomile pühendatud kontserdi. Kontserdil tulid muuhulgas kõigi Eesti rahvatantsuansamblite poolt esitusele tantsutaadi loomingu pärlid uute muusikaseadetega sümfooniaorkestri saatel.

Pikaajaline panus rahvamuusika valdkonda – Juta Helilaid

Juta Helilaiu on viiulipedagoog ja rahvamuusik, kelle mitmekülgne karjäär on aastakümnete pikkune. Sündinud 1948. aastal, on ta pühendanud üle poole sajandi rahvamuusikale. Viimase 34 aasta jooksul on Helilaid juhtinud folkansamblit Pillipiigad, mille 800 kontserti on viinud neid 25 riiki, tuues kodumaale võite nii Venemaalt, Bulgaariast kui ka Slovakkiast. Professionaalse muusikuna on ta töötanud muusikaõpetajana, rajanud Kose muusikakooli ning juhendanud mitmeid erinevaid kollektiive. Tema panust on tunnustatud mitmete auhindadega, sealhulgas folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinnaga 2004. aastal ja sümfooniaorkestrite liidu aastapreemiaga 2019. aastal. Juta Helilaiu mitmekülgse tegevuse loetellu mahub ka laulu- ja tantsupidude korraldamisele kaasa aitamine ning liigijuhi töö rahvamuusikapidudel. Tema elutööd iseloomustab pühendumus, mitmekülgsus ja sügav mõju Eesti rahvamuusikale.

Pikaajaline panus rahvatantsu valdkonda – Made-Heljo Ruul

Made-Heljo Ruul on elav legend Eesti rahvatantsumaastikul. Juba alates 1959. aastast on ta juhendanud edukalt rahvatantsurühmi Nõo vallas, olles üks vanimaid ja staažikamaid tantsujuhte Eestis. Ka praegu juhendab ta Tartumaal naisrühma Madelin ja segarühma Vana Tantsu Klubi. Made-Heljo juhendamisel on mitmed rühmad saavutanud silmapaistvaid tulemusi ülevaatustel ja konkurssidel. Ta on olnud üldjuht, liigijuht või lavastaja Tartumaa tantsupidudel ning osalenud kõigil üldtantsupidudel Tallinnas. Made-Heljo pole mitte ainult tantsuõpetaja, vaid ka rahvakultuuri edasikandja, kes on pälvinud mitmeid tunnustusi oma pikaajalise ja pühendunud töö eest. Ta on jätkuvalt aktiivne oma teadmiste ja tarkuste jagamisel noorematele kolleegidele.