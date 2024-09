Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Agne Kurrikoff-Herman

Ullo Toomi stipendiumi halduskogu otsustas tunnustada Agne Kurrikoff-Hermani tema kirgliku pühendumuse eest rahvatantsu valdkonna üldisel edendamisel ning aastatepikkuse silmapaistva töö eest tantsuõpetaja, tantsude looja ja lavastajana.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi direktori Karel Johannes Vähi sõnul võib julgelt öelda, et see, millisena Eesti rahvatantsu harrastus kogu maailma räsinud koroonapandeemiast tänaseks välja on tulnud, on tugevalt Agne meeletu pühendumuse, sisemise põlemise ja kire töö. "Tema viimase nelja aasta jooksul langetatud otsuste tõelist mõju ja väärtust saab hinnata alles mitmete aastate pärast".

Agne Kurrikoff-Herman leidis tee tantsu juurde Keila koolis õppides. Sealses tantsurühmas tantsides küpses temas soov saada tantsuõpetajaks ning kui ta 1997. aastal Viljandi kultuurikolledži lõpetas, seadis ta Vähi sõnul endale eesmärgi anda läbi tantsu edasi kasvõi pisikest osakest meie omakultuurist. Agne on olnud Viimsi kooli ning Gustav Adolfi gümnaasiumi tantsu- ja rütmikaõpetaja ning tantsuansambli Sõprus nais- ja noorterühmade juhendaja.

Alates 2009. aastast on ta kuulunud tantsupidude kunstilistesse toimkondadesse, olnud tantsude autor ja lavastaja. Alates 2015. aastast on ta olnud aktiivne Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse liige ning 2022. aastast Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse tantsutoimetaja.

Tema eesmärgist inspireerida ja innustada lapsi ning noori olema vanaemade ja vanaisade pärandi kandjad ja edasiandjad sündis 2023. aasta noorte tantsupidu "Sillad", mille idee autor ja pealavastaja ta ise ka oli.

Ullo Toomi stipendiumi antakse välja alates 1987. aastast, et jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust, tänavu antakse stipendium välja 37. korda. Varasemate laureaatide seas on näiteks tantsumaailma suurkujud Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel, Ülo Luht ja teised paljud teised tuntud rahvatantsujuhid.