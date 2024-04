Värske dokfilm uurib rahvatantsuõpetaja Lille-Astra Arraste pärandit

Legendaarsel rahvatantsuõpetajal ja paljude tantsupidude üldjuhil Lille-Astra Arrastel täitus möödunud aastal 90. sünnipäev. Dokfilm "Tantsutajad" uurib, milline oli tema tee rahvatantsuni ning kuidas elab tema pärand edasi kodukohas Karksi-Nuias ja eesti rahvatantsus.

"Kui kolm aastat tagasi tegin kodukoha patrioodina filmi Karksi-Nuia mootorispordist "Porised prillid" siis oli kohe selge, et pääsu ei ole ka rahvatantsufilmist, kuna need kaks tegevusala on olnud selle kandi inimeste geenides," selgitas produtsent Andres Arro ja lisas, et 1400 elanikuga väikelinnas on hetkel kümme tantsurühma. "See kandepind, kirg ja järjepidevus on fenomenaalsed."

Arro tõi välja, et tantsulegendi Lille-Astra Arraste 90. sünnipäeval panidki nad kaamerad käima ja aasta hiljem sai film "Tantsutajad" valmis.

Lille-Astra Arraste oli XIII ja XIV üldtantsupeo üldjuht ning ta on olnud paljude Viljandimaa rahvatantsupidude üldjuht ja lavastaja. 1990. aastal pälvis ta Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi, 2009. aastal Anna Raudkatsi rahvatantsustipendiumi ja 2020. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Dokfilm "Tantsutajad ehk rahvatantsust Karksi-Nuia moodi" on vaadatav Jupiteris.