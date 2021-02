Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsu stipendiumi laureaat on Kalev Järvela

Anna Raudkatsi Fondi halduskogu leidis, et Kalev Järvela on teinud hindamatut pedagoogilist ja loomingulist tööd rahvatantsu hoidmisel, tantsupidude eestvedamisel ning valdkonna edendamisel. Järvela on edasi viinud Anna Raudkatsi kõige olulisemaid algatusi, mis hõlmavad nii rahvatantsude kogumist ja oskuslikku õpetamist kui ka eesti rahvatantsust lähtuvat originaalloomingut. Seetõttu otsustas halduskogu, et Kalev Järvela kauaaegne tulemuslik tegevus Eesti rahvatantsuelus väärib Anna Raudkatsi 135. sünniaastapäeval igati tunnustamist fondi 2021. aasta stipendiumiga.

Halduskogu liikme Sille Kapperi sõnul on Kalev Järvela oma elu jäägitult rahvatantsule pühendanud. "Ta on 40 aastat tantsuõpetajana tegutsenud ning lisaks mitmete tantsukollektiivide edukale juhendamisele on ta õpetanud ja inspireerinud ka mitme järgmise põlvkonna nooremaid koreograafe ning tantsupedagooge," tõi Kapper esile.

Kalev Järvela (s 1960) oli aastatel 1985-2014 rahvakunstiansambli Leigarid kunstiline juht ja on praegu Leigarite rahvakunstiseltsi auliige. 2009. aastast alates on Järvela ka rahvatantsurühma Koidupuna kunstiline juht ning samuti juhendab ta Brüsselis töötavate eestlaste rühma Euroviisud.

XVII üldtantsupeol "Las jääda ükski mets" (2004) oli Kalev Järvela idee autor ja pealavastaja. Alates 1987. aastast on ta osalenud noorte- ja üldtantsupidude lavastusgrupis kokku seitsmel korral. Tema loodud tants oli viimati kavas 2019. aasta tantsupeol. Kokku on tema tantse esitatud kuuel tantsupeol.

Alates 2002. aastast on Kalev Järvela Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse esimees.

Anna Raudkatsi stipendium on aastast 1994 välja antav preemia silmapaistva rahvatantsualase tegevuse eest. Auhinda annab välja Eesti Rahvuskultuurifondi Anna Raudkatsi Fond tantsulooja 5- või 0-ga lõppeval sünniaastapäeva aastal ja samuti igal üldtantsupeol.

Varasemalt on stipendiumi saanud Alfred Raadik (1994), 1996 Linda Raus (1996), Heino Aassalu (1999), Helju Müürsepp (2001), Ilma Adamson (2004), Eike Rõõmus (2006), Lille-Astra Arraste ja Henn Tiivel (2009), Helju Mikkel (2011), Ülo Luht (2014), Maie Orav (2016) ja Ene Jakobson (2019).