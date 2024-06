Francis Ford Coppola suurfilm "Megalopolis" jõuab sügisel Eesti kinodesse

Levitaja Kaupo Liiv ütles ERR-ile, et tore on tuua kinodesse film, mis on "Ristiisa" triloogia ja "Tänapäeva apokalüpsise" lavastaja mitukümmend aastat küpsenud südameprojekt. "Projekt, millega filmilegend üritab näidata, et filmi tegemise piirid ei ole mitte kindlaks määratud, vaid neid on ikka ja jälle võimalik nihutada ning millegi originaalse tegemiseks on vaid vaja kasutada oma kujutlusvõimet."

Täpne levikuupäev on tema sõnul veel selgumas, aga film loodetakse Eestis välja tuua võimalik Ameerika levikuupäeva ehk 27. septembri lähistel.

Tristan Priimägi kirjutas "Megalopolise" kohta oma Cannes'i päevikus, et "pildiliselt on toredaid hetki, aga enamus on lihtsalt väga erinevate mõttekatkete õhku viskamine, millest leiavad põhjalikumat edasiarendamist ehk pooled". Ta lisas, et "Megalopolis" saavutab huvitava vastuolulise efekti, kus "film eksleb ringi ja see väljend eeldaks kuidagi liikumist, aga siin mitte, enamasti ekseldakse ringi ühe koha peal, sest film seisab suuremas osas justkui paigal".

"Megalopolise" peaosades astuvad üles Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza jt.