Galerii: ligi aasta aega suletud olnud Kiek in de Kök avab taas uksed

21. juunist on külastajaile taas avatud suurtükitorn Kiek in de Kök.

Pärast ligi aasta kestnud uuendusi on avatud torni uus püsiekspositsioon "Kaitstud linn, kindel kants", mis kõneleb linna kuulsusrikkast kaitseajaloost.

Tallinn on ainuke Eesti linn, mida vaenuväed ajaloos jõuga ei vallutanud ega purustanud. Ekspositsioon näitab, kuidas hansakaubandusega jõukaks saanud linn panustas kaitserajatistesse, linnamüüri ja tornidesse ning ajakohastas kindlustusi, kui külmrelvade asemel said otsustavaks tulirelvad ja suurtükid. Linnamüüri ümber rajati massiivsed maakindlustused ehk bastionaalvöönd.

Näitusel saab täpsemalt uurida, kuidas hoidis linn oma kodanike kaitsevalmidust, kuidas varustati end relvadega ja kuidas suudeti vastu panna moskoviitide vallutuskatsetele, kui nood linna piirasid ja pommitasid.

Uuel püsinäitusel on väljas ka kunstiteosed, mis kujutavad linna kuulsaid kindlusrajatisi, mis aja jooksul muudeti haljasaladeks ja parkideks ning linlaste kodudeks. Suurtükitorni üks olulisemaid ja väärtuslikumaid eksponaate on Mustpeade epitaaf – vennaskonna mälestuspilt Tallinna kaitsel langenud vendadele. Teos on ühtlasi vanim säilinud Tallinna kujutis ja pildi sisse minekut esitlev filmilõik annab sellele uue mõõtme.

Uues ekspositsioonis on museaalid kaitstud uudsete elektrivabade kliimavitriinidega, mis säilitavad sobivat kliimat säästlikult.

Kiek in de Köki kahel alumisel korrusel avaneb väljapanek Mustpeade vennaskonnast Tallinna ajaloos.