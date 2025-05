Pildid: bastionikäikudes avati tuletõrjemuuseumi näitus "Ligimese kaitseks"

12. mail avas Eesti Tuletõrjemuuseum koostöös päästeameti ja Tallinna Linnamuuseumiga Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi maa-alustes käikudes näituse "Ligimese kaitseks", mis kajastab elanikkonnakaitse ajalugu ja tänapäeva.

Näitus pakub ülevaadet 1930. aastest ja ulatub otsaga ka olevikku. Nüüdisaegses elanikkonnakaitses on kandev osa kriisideks valmisolekul, mille üks tahke on varjumine ohu korral. Bastionikäigud on varjumiskohana täitnud ajaloos märgilist rolli, eeskätt 1944. aasta sõjasündmustes. Fotodest, trükistest, esemetest ning audio- ja videomaterjalist koosnev näitus annab ülevaate elanikkonnakaitse olemusest Eestis alates 1930. aastatest kuni tänase päevani.

Näitus algab teekonnaga ajalooliste käikudeni ja lõpeb maa all, kus tuuakse külastajani käesoleval aastal näituse jaoks valminud intervjuufilm. Filmi keskne tegelane proua Juta on läbi elanud 1944. aasta märtsipommitamise Tallinnas ja meenutab seda 10-aastase lapse mälestuste kaudu.

Lisaks ajaloolisele ülevaatele on näitusel olulisel kohal tänapäev. Päästeameti üksusena on Eesti Tuletõrjemuuseumil oluline roll ka elanike teavitustöös. Nii tuuakse külastajani ka tänase ohuteavituse, varjumise, evakuatsiooni ja kriisi olulised teemad.

Näitusega kaasneb ka muuseumide ja Päästeameti koostöös ette valmistatav publikuprogramm, mis saab alguse sügishooajast.

Näituse koostajad on Ivo Paulus, Kairi Priimets, Andres Muts ja Kadi Kübarsepp Eesti Tuletõrjemuuseumist, kuraator on Kadi Kübarsepp, kujundaja Mats Õun.

Näitus on Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis avatud kuni 2026. aasta mai lõpuni.